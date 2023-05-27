До 50 тысяч гривен. Какие штрафы за нетрезвое вождение в Украине в 2023 году

Суммы наказаний для водителей

Если водителя на правонарушении "поймали" впервые, то штраф будет составлять 17 000 гривен с лишением водительских прав до одного года.

Если правонарушение повторится, тогда сумма наказания увеличится вдвое и будет равна 34 000 гривен. Кроме того, добавляется лишение водительских прав до трех лет и конфискация транспорта.

За следующее нарушение водитель оплатит 51 000 гривен, останется без своего авто и будет лишен права садиться за руль на 10 лет.

А если вождение в нетрезвом состоянии привело к ДТП, нарушителю грозит штраф в 34 000 гривен и лишение прав до 3 лет.

Если в результате ДТП наступила смерть потерпевшего или причинено тяжкое телесное повреждение, это наказывается лишением свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

"Пьяный" наезд на нацгвардейца

Напомним, что в ночь на 26 мая в Киеве на блокпосту судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца. От полученных травм 23-летний военный, отец троих детей, скончался на месте.

Очевидцы ДТП говорят, что "служитель Фемиды" был выпившим и гнал на своем Lexus на бешеной скорости. Сам судья от теста на алкоголь отказался.

Во время заседания Высшего совета правосудия 27 мая 2023 планируется рассмотреть представление заместителя генерального прокурора Войтенко Антона Борисовича о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Тандыра.

Фотографии с места происшествия (фото: dbr.gov.ua)