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До 50 тысяч гривен. Какие штрафы за нетрезвое вождение в Украине в 2023 году

Какие штрафы за нетрезвую езду на авто (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Когда говорят о вождении в нетрезвом состоянии, это касается и алкогольного, и наркотического опьянения. В эту классификацию входит даже влияние лекарственных средств. Однако вне зависимости от типа опьянения штрафы действуют для всех водителей.

Какой штраф может получить водитель за нетрезвую езду - читайте в материале ниже.

Суммы наказаний для водителей

Если водителя на правонарушении "поймали" впервые, то штраф будет составлять 17 000 гривен с лишением водительских прав до одного года.

Если правонарушение повторится, тогда сумма наказания увеличится вдвое и будет равна 34 000 гривен. Кроме того, добавляется лишение водительских прав до трех лет и конфискация транспорта.

За следующее нарушение водитель оплатит 51 000 гривен, останется без своего авто и будет лишен права садиться за руль на 10 лет.

А если вождение в нетрезвом состоянии привело к ДТП, нарушителю грозит штраф в 34 000 гривен и лишение прав до 3 лет.

Если в результате ДТП наступила смерть потерпевшего или причинено тяжкое телесное повреждение, это наказывается лишением свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

"Пьяный" наезд на нацгвардейца

Напомним, что в ночь на 26 мая в Киеве на блокпосту судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца. От полученных травм 23-летний военный, отец троих детей, скончался на месте.

Очевидцы ДТП говорят, что "служитель Фемиды" был выпившим и гнал на своем Lexus на бешеной скорости. Сам судья от теста на алкоголь отказался.

Во время заседания Высшего совета правосудия 27 мая 2023 планируется рассмотреть представление заместителя генерального прокурора Войтенко Антона Борисовича о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Тандыра.

Фотографии с места происшествия (фото: dbr.gov.ua)

Кстати, раньше мы рассказывали все, что известно о погибшем служащем НГУ.

Читайте также, спустя сколько времени после употребления алкоголя можно садиться за руль.

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