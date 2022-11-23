5 привычек со времен СССР, которые до сих пор портят нам жизнь

Откладывать все лучше всего на потом

Советские люди не имели постоянного доступа к новым вещам и преимущественно жили в ожидании худших времен. Поэтому все лучше откладывали на потом. Иногда это доходило до маразма - новые сервизы десятилетиями стояли в сервантах на показ, а кофе/чаю из них так никто и не пил.

Такой режим "откладывания на потом" затрагивал все сферы - лучшие конфеты прятали для чаепития с гостями, которые могли и не прийти, модную одежду носили только на большие праздники, а мебель покрывали пледами или пленками, чтобы та дольше осталась новой.

Дефицита в нашей стране давно нет, но люди продолжают жить по давней схеме и передают эти привычки новому поколению, которое тоже иногда живет не здесь и сейчас, а ждет лучших времен.

Привычка все доедать

Большинство из нас с детства приучены, что нужно все доедать до конца. А еще - обязательно даже вторые блюда есть с хлебом. Эта привычка спровоцирована также нехваткой продовольствия в СССР и желанием надолго утолить голод.

Также было принято не переводить еду - борщ ели в течение трех дней, пока тот не закончится. Иногда даже рисковали есть не очень свежие продукты, лишь бы их не выбрасывать.

Решать все по блату

В совке надлежало всюду иметь "своих" людей и все вопросы решать по блату. Если у вас есть знакомый кладовщик, то гарантировано получите дефицитный товар за отдельную благодарность.

Такой способ улаживать дела плавно перекочевал в независимую Украину до сих пор некоторые люди даже за мелкую услугу несут шоколадку или кофе, чтобы "подкрепить" дружеские отношения.

Привычка носить дома старые вещи

Мало того, что советские постоянно откладывали новую одежду на потом, так еще и приняли за привычку дома носить вещи, которые стоило бы выбросить.

Домашний гардероб состоял из растянутых треников и заношенного халата.

Переживать за мнение других

Убеждение, что чужое мнение важнее собственного - крепко засела в голове советского человека. Было принято переживать, что же подумают о нем коллектив, соседи, родственники.

Часто это приводило к тому, что люди ограничивали себя в словах или поступках, отказывались проявлять себя и жить свободно. До сих пор большинство из нас боятся осуждения.

Нам пора избавляться от этих ограничений и ставить свою индивидуальность на первое место. Но и не забывать, что мы не в праве давить на других, требуя действовать "как все".