5 женских ошибок в сексе, которые все портят

Занятие любовью - настоящее искусство, которое можно оттачивать годами. Если женщина хочет быть искусной любовницей, после ночей с которой мужчина не будет даже смотреть на других, следует знать некоторые правила, учитывать ошибки и их исправлять.

Делают слишком тонкие намеки

Многие женщины вместо того, чтобы прямо сказать о своем желании или продемонстрировать его в действии, прибегают к тонким, понятным только им намекам.

Не стоит стесняться и надеяться, что мужчина сам догадается, как сделать вам приятно.

Мало говорят о своих желаниях

Не бойтесь сказать мужчине о своих желаниях, даже таких, которые вам кажутся запрещенными. Или напомните партнеру, как именно вы любите получать удовольствие.

Взволнованный мужчина может просто забыть обо всех нюансах, которые вам нравятся. Так что не стесняйтесь. Сказать прямо в любом случае лучше, чем ждать, терпеть и обижаться.

Концентрируются на недостатках своего тела и стесняются их

Поток самокритики отвлекает женщин от процесса, снижает желание и делает секс блеклым и пресным. Если у вас есть подобная проблема, попытайтесь забыть о самокритике и перенесите внимание на свои телесные ощущения.

Доказано, что возбужденный мужчина не увидит вашего целлюлита и растяжек и даже не обратит внимание на небритые ноги.

Заботятся о том, чтобы сделать все правильно

Чтобы сделать партнеру действительно приятно, нужно получать удовольствие. Тревога может не позволить расслабиться и изучить собственные ощущения.

Исследователи говорят, что удовольствие мужчины напрямую зависит от того, удовлетворил ли он женщину или нет.

Касаются легко или неуверенно

Большинство мужчин возбуждает женская уверенность, в том числе и в прикосновениях. Женщины, напротив, часто делают это чрезмерно нежно - так, как нравится им самим.

Целуйтесь страстно, прижимайтесь поплотнее и прикасайтесь без стыда. Это - простая формула вашего мастерства в искусстве любви!