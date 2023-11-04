5 украинских брендов, которые выбирает Мадонна, Бейонсе и другие голливудские звезды

RUSLAN BAGINSKIY

Этот дизайнер создает аксессуары, олицетворяющие тепло, честность и самовыражение. Его шляпки являются особенными, поскольку он делает свои аксессуары и головные уборы в собственном видении.

Особенность его шляп в том, что все они изготовлены собственноручно. Шляпки от Руслана часто выбирают украинские звезды, а вот в голливуде его аксессуары уважают: Мадонна, Роузи Гантингтон Байтли, Сестры Хадид, Бейонсе.

Украинские бренды, которые носят звезды голливуда (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

BEVZA

Независимый лейбл женской одежды в Украине, который пользуется популярностью среди зарубежных звезд. Вещи от нежного и всегда полного "заботой"" бренда выбирают

Известна модель Белла Хадид, звезда трилогии "50 оттенков серого" Дакота Джонсон и другие голливудские звезды.

Украинские бренды, которые носят звезды голливуда (фото: instagram.com/bevza)

SLEEPER

Бренд начал свой путь в Киеве в 2014 году с коллекции повседневных пижам и не останавливался в развитии, а сегодня считается первым в мире брендом пижам на выход.

Одежду этого бренда выбирают такие мировые звезды, как: Кендалл Дженнер, Кэтти Перри, Рианна, Эмма Робертс, Селена Гомез, Сьюки Уоттерхаус.

Украинские бренды, которые носят звезды голливуда (фото: instagram.com/daily_sleeper)

FROLOV

FROLOV - это бренд одежды от Кутюр, он сочетает в себе комфорт, интеллект, безупречную изысканность и провокацию.

Образы FROLOV носят Бйонсе, Дуа Липа, Доджа Кэт, Рита Ора, Меган ТИ Сталион, Кайли Миноуг, Синди Суини, Холли Бейли, Гвен Стефани, Коко Роша, Надя Ли Коэн, Эшли Бенсон, Деми Лавата и другие звезды.

Украинские бренды, которые носят звезды голливуда (фото: instagram.com/frolovheart)

IENKI IENKI

Украинский производитель современной женской одежды, специализирующейся на пуховиках. При пошиве изделий предпочитают натуральные ткани и благородные оттенки, которые будут актуальны не один сезон.

В одежде этого бренда были замечены Эмили Ратаковски и Сьюки Вотерхаус

Украинские бренды, которые носят звезды голливуда (фото:instagram.com/ienki_ienki)