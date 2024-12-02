5 цитрусовых растений, которые можно вырастить дома из косточки

Апельсин

Апельсин из косточки вырастить возможно, если соблюдать определенные условия. Косточки прорастают через 3-4 недели, а через несколько лет образуется раскидистое дерево с густыми листьями. Чтобы ускорить рост, апельсину требуется регулярный полив и увлажнение воздуха.

Для проростков следует поддерживать температуру не ниже 18 ° C даже зимой. В комнатных условиях апельсиновые деревца начинают рожать примерно через 8-10 лет. Однако даже без плодов это растение создает уют и придает интерьеру экзотичность.

Лимон

Лимон - самая популярная культура для выращивания дома, ведь он легко прорастает из косточки. Для прорастания семян понадобится от двух до трех недель при теплой температуре. Уже через год появятся первые настоящие листья, а полноценное дерево сформируется через 5-7 лет.

Лимоны любят яркий рассеянный свет, поэтому идеальное место для них - подоконник с южной или восточной стороны. Зимой важно обеспечить дополнительное освещение лампами дневного света. Хотя лимон из косточки не всегда плодоносит, его зелень выглядит великолепно и создает приятный микроклимат.

Корневая система лимона не нуждается много места и прекрасно растет в горшке (фото: Freepik.com)

Мандарин

Мандарин - одно из самых выносливых цитрусовых растений, легко растущее в горшке из косточки. Первые листья появляются уже через 2-3 недели после посадки семян. При правильном уходе мандариновое деревце может принести первые плоды через 6-7 лет.

Это растение любит влажность, поэтому зимой его нужно опрыскивать водой комнатной температуры. Мандарин хорошо растет даже в небольших горшках и не нуждается в большом пространстве для корневой системы. Его листья выделяют приятный аромат, насыщающий воздух фитонцидами.

Грейпфрут

Грейпфрут из косточки растет медленнее, чем лимон или мандарин, но его листья выглядят особенно декоративно. Первые листья появляются через 4-5 недель после посадки, а полноценное дерево формируется через 8-10 лет. Грейпфруту требуется много света, поэтому зимой его следует дополнительно подсвечивать.

Важно обеспечить равномерный полив, чтобы почва не пересыхала, но и не была чрезмерно влажной. Хотя плоды появляются редко, само деревце украсит любой интерьер своими большими глянцевыми листьями. Его присутствие придает комнате чувство тепла и тропической свежести.

Домашние цитрусы создают тропическую атмосферу и поднимают настроение (фото: Freepik.com)

Лайм

Лайм отличается среди цитрусовых своими компактными размерами, что делает его идеальным для комнатного выращивания. Семена прорастают через 2-3 недели, а дерево формируется примерно за 5-6 лет. Лайм любит повышенную влажность, поэтому важно регулярно увлажнять воздух вокруг него.

Зимой растение нуждается в дополнительном освещении и умеренном поливе. Листья лайма выделяют яркий цитрусовый аромат даже без плодоношения. Деревце занимает мало места, но создает приятную атмосферу в доме.