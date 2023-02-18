5 тревожных сигналов тела, которые указывают на проблемы со здоровьем

Головокружение

Головокружение может возникнуть, когда вы слишком быстро встали с постели или из-за обезвоживания организма. Впрочем, этот симптом также может быть признаком проблемы с мозгом или нарушения в желудочно-кишечной системе. Или даже может указывать на болезни, влияющие на зрение или внутренний слух.

"Многие заболевания могут привести к головокружению. Простое состояние, например тревога, также может вызвать его", - говорит врач Шарат Хоннатти.

По его словам, низкое содержание гемоглобина в организме, то есть анемия, также вызывает головокружение. Иногда оно возникает из-за вирусной инфекции внутреннего уха.

"Высокое кровяное давление, низкий и очень низкий уровень давления также вызывают головокружение, усталость и общую слабость", - добавляет Хоннатти.

Головокружение также может являться результатом высокого или низкого уровня сахара в крови, диабета, заболеваний щитовидной железы или сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимо обратиться к врачу, если головокружение не прекращается или сопровождается тошнотой, рвотой.

Очень обильное потоотделение

Чрезмерное потоотделение или гипергидроз может являться следствием менопаузы, ожирения, чрезмерных физических упражнений, тревоги или стресса и даже употребление слишком острой пищи.

Сильное потоотделение также может свидетельствовать о проблемах со щитовидной железой, диабетом или проблемах с сердцем.

"Гипергидроз - это чрезмерное потоотделение. Оно в четыре-пять раз больше, чем нужно телу для контроля температуры тела. Может возникать после стресса или волнения, или когда вы расслабленно смотрите телевизор. Так происходит, потому что нервы, посылающие сигналы к потоотделению, работают слишком быстро", - говорит дерматолог Адам Фридман.

По его словам, вторичный гипергидроз обычно связан с основным заболеванием. Это может быть диабет, гипертиреоз, определенные инфекции или даже рак, а также из-за приема определенных лекарств, таких как препараты от высокого давления или даже от антидепрессантов.

Все время морозит

Постоянное ощущение холода может свидетельствовать о ряде проблем со здоровьем - гипотиреоз, анемия, плохая циркуляция крови или низкий уровень жира в организме.

Гипотиреоз - это состояние, когда ваша щитовидная железа вырабатывает мало гормонов, чтобы регулировать обмен веществ и температуру тела.

"Это часть терморегуляции, процесса, с помощью которого ваше тело регулирует вашу температуру, чтобы оставаться в пределах нормы. К примеру, когда вы спите, процессы в организме замедляются, чтобы сохранить энергию, и ваше тело охлаждается", - говорит врач Джанет Морган.

Низкий уровень сахара в крови или гипогликемия также может являться виной этому. Исправить эту ситуацию поможет режим питания 6 раз в день. Или нужно есть сахар, когда уровень сахара в крови низкий.

Также причиной постоянного ощущения холода может стать низкое содержание железа или дефицит определенных витаминов.

Резкая потеря веса

Резкая и незапланированная потеря веса может быть симптомом рака желудка, проблемы со щитовидной железой, болезни Крона, сердечно-сосудистой системы, болезни Аддисона, болезни Паркинсона или СПИДа.

Также это может указывать на наличие желудочно-кишечных проблем, проблем с зубами, депрессии или тревоги, побочных эффектов лекарств, отпускаемых по рецепту, целиакии, диабета, наличие паразитов, отек поджелудочной железы.

Нужно с врачом проверить, есть ли у вас другие симптомы, указывающие на конкретную болезнь или состояние.

Пятна на коже

Необычные родинки или пятна на коже могут или не могут являться признаком рака кожи. Если родинки или веснушки круглые, симметричные или не изменяются, скорее всего, все в порядке.

Но если пятна новые, прогрессирующие, асимметричные или не имеющие четких границ, они могут быть признаком меланомы - рака кожи.

"Это самый распространенный вид рака во всем мире. Каждый год регистрируется больше новых случаев рака кожи, чем всех других видов рака вместе взятых", - говорит дерматолог Кира Барр.

Даже нераковые родинки неправильной формы могут быть признаком того, что у вас повышен риск рака кожи. Врачи советуют следить за своими родинками и регулярно проверять их на наличие каких-либо изменений.