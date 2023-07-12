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5 точных признаков, что вы боитесь отношений: список

Как понять, что вы боитесь отношений (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Многие люди очень хотят отношений, но часто ничего не получается. Но есть категория других, которым сложно впустить в свою жизнь человека.

О признаках боязни отношений рассказала психолог Анна Чихранова в своем Instagram.

Слишком высокие требования

По словам психолога, человеку, который боится отношений, все не нравится в своем потенциальном партнере - не так говорит, не так одет.

Если человек ошибся в мелочи, то вы чувствуете гнев и в мыслях возникают фразы, вроде: "Ну как можно быть таким глупым?" И одновременно вы чувствуете легкую радость, потому что появился "повод" уйти.

Резко меняются чувства

Сначала вы испытываете сильную симпатию к кандидату на место в вашем сердце, а потом вдруг начинаете выискивать недостатки и поводы уйти.

После сближения хочется срочно уйти

Еще вчера вы хотели жить вместе, строили планы, а потом уже думаете, что вам это не нужно. Таким образом делаете шаги назад.

Недопонимание - повод прекратить общение

Если вы в чем то несогласны или есть небольшой конфликт, то это "прекрасный" повод перестать общаться. Вам намного легче просто уйти, чем решать проблему.

Грубость и саркастические шутки

Когда партнер идет на сближение с вами, говорит комплименты, проявляет заботу, вы начинаете язвить или произносить "острые" шутки. На самом деле это от страха и непонимания, что с этим делать.

Раньше мы писали о том, какие 5 черт характера обязательно есть у уверенной в себе женщины.

Также читайте, признаки, что вам стоит задуматься о разрыве отношений.

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