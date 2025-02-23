5 "свежих" мини-сериалов, от которых голова кругом. Невозможно оторваться

"Кассандра"

Новый сериал, который вышел всего несколько дней назад, расскажет об "умном" доме, в котором есть "хозяйка" - электронная прислуга Кассандра. Она годами ждала новых жителей, чтобы те позволили ей снова работать.

Впрочем, Кассандра начинает действовать так, будто она не робот, а настоящий человек. И не все ее поступки можно понять или оправдать. Смотрите, к чему это все приведет, сюжет вас поразит.

"Убивайте осознанно"

В этом сериале речь идет об адвокате, который помогает мафиози. Его клиенты очень опасны, но главный герой все же пытается балансировать между работой и личной жизнью. Впрочем, порой ставки слишком высоки.

Сумеет ли мужчина жить в таких условиях и сможет ли он уделять время и семье, и работе? Сериал получил один сезон, который заставит вас затаить дыхание.

"Яблочный уксус"

А этот сериал уже успел наделать немало шума. В нем покажут историю блогерши, которая мечтает о фантастическом успехе. И ради этого она решается на огромную аферу.

На что готова пойти девушка, для которой самое важное - публичное одобрение? Смотрите, как главная героиня "припишет" себе серьезную болезнь, а затем продемонстрирует миру свое "магическое исцеление".

"Людвиг"

Этот сериал расскажет об очень посредственном мужчине, в жизни которого очень мало приключений. Он создает кроссворды и едва ли мечтал о чем-то интересном. Впрочем, все изменит одна ситуация.

Брат-близнец главного героя загадочно исчезает, а потому ему придется распутать очень много тайн. Мужчина должен притворяться и врать, чтобы все вокруг не знали, что он лишь выдает себя за близнеца.

"Рай"

Трейлер этого сериала привлек внимание многих киноманов. Сюжет построен вокруг закрытого сообщества, в котором все живут по собственным правилам. Богачи наслаждаются беззаботностью, но однажды все изменится.

Интриги, преступления и подозрения - "Рай" превращается в настоящую банку с пауками. И те, кого считали образцовыми и честными, станут врагами для всех.