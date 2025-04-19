5 суперпродуктов, которые обязательно должны есть все

Определенные продукты богаты питательными веществами, наполнены витаминами, минералами, антиоксидантами и другими полезными веществами, которые повышают энергию, борются с воспалением и даже придают телу невероятное сияние изнутри.

Ниже названы суперпродукты, которые обязательно должны быть в рационе.

Кресс-салат

Независимо от того, бросаете вы его в салат или вкладываете в бутерброд, польза его невероятна. Кресс-салат насыщен такими минералами, как кальций, калий, магний и фосфор (важен для здоровья костей), а также витаминами A, C и K.

Он также богат антиоксидантами для повышения иммунитета и содержит фитохимические вещества, такие как глюкозинолаты, которые обладают противораковыми свойствами.

Сардины

Сардины не все любят, но польза неоспорима. Они наполнены белком, который поддерживает рост мышц и дольше оставляет вас сытыми, а также имеет целый ряд витаминов и минералов, которые поддерживают иммунную систему.

Также сардины богаты омега-3, которые необходимы для работы мозга, памяти и могут даже помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера и деменции.

Чечевица

Чечевица является основным продуктом во многих культурах и если ее еще нет в вашем рационе, то она должна быть.

Продукт является отличным источником растительного белка и клетчатки, а также полон необходимых витаминов и минералов, таких как железо, калий, магний и витамины группы B.

Их высокое содержание клетчатки и фолиевой кислоты также поддерживает здоровье сердца и способствует гладкому пищеварению и регулярному опорожнению

Гранат

Преимущества есть как в соке, так и в семенах. Сок помогает уменьшить воспаление и может повысить эффективность физических упражнений, а семена наполнены клетчаткой для поддержки пищеварения. Оба прекрасно подходят для здоровья сердца и улучшают память и могут даже помочь снизить уровень ЛПНП (плохого) холестерина.

Гранат также способен поддерживать иммунитет благодаря витаминам С, Е, В, а также минералам - калия, магния и фосфора. К тому же полезен при хронических воспалениях, артритах и заболеваниях десен.

Кефир

Кефир - это насыщенный питательными веществами кисломолочный напиток, наполненный пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника, пищеварение и укрепляют иммунную систему. Он также богат такими питательными веществами, как кальций, фолиевая кислота и магний.

Исследования показывают, что кефир может помочь снизить артериальное давление. Благодаря ферментации лактоза частично расщепляется, поэтому кефир часто лучше переносится, чем молоко.

К тому же это низкокалорийный, сытный и полезный напиток, который можно включать в рацион при снижении веса.