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5 сценариев поведения, которые выдают психологическую травму

Поведенческие сценарии, выдающие психологическую травму (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Наше поведение является следствием наших отношений, ситуаций в прошлом, порой негативных, психологической травмой. Можно об этом не подозревать, пока такое поведение не вредит ментальному здоровью и не ухудшает качество жизни.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал "Садись. Рассказывай" в Instagram.

Быть перфекционистом

Желание быть лучшим делать все идеально возникает вследствие чрезмерных требований со стороны других, обесценивания достижений или восприятия успехов, как нормы. Своим перфекционизмом человек пытается компенсировать ощущение "меня достаточно", доказать свою ценность, чтобы никто не мог его обесценить или раскритиковать.

Угождать другим

Искать одобрение от других, постоянно избегать конфликтов, удовлетворять потребности других, пренебрегая собственными. Такое поведение обусловлено глубинным страхом быть брошенным и потребностью уберечь себя от одиночества.

Постоянная борьба за справедливость

Такое желание возникает у человека, который пережил сильную несправедливость по отношению к себе или чувство беспомощности. Однако часто борьба за справедливость может навредить: когда человек, стремящийся защитить, не хочет этой защиты.

Подпускать людей слишком близко

Слишком гибкие личные границы - проявление не доброты, а психологической травмы. Если личные границы систематически нарушались физическим или психологическим насилием, трудно понять, какие бывают здоровые границы и как их отстаивать. Такие люди могут терпеть до последнего, не доверять своим ощущениям, боятся сказать "нет" и столкнуться с отрицательной реакцией.

Держать людей на чрезмерном расстоянии

В психологии это называется контрзависимостью. Когда человек проявляет чрезмерную самостоятельность, избегает поддержки и помощи. Все это из-за страха быть уязвимой и зависимой от других. Ведь в травматическом опыте люди, от которых она зависела, делали ей больно, покидали или предавали. Поэтому она приняла решение больше ничего не нуждаться, чтобы не переживать боль.

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