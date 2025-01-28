5 блюд на китайский Новый год, чтобы привлечь счастье и успех

Фаршированные блинчики



Фаршированные блинчики к китайскому Новому году (фото: wikipedia.org, User: Mrudit161187)

Фаршированные блинчики - традиционное блюдо к Восточному Новому году в некоторых частях Китая. Из-за того, что эти рулетики являются традиционным блюдом к Восточному Новому году или Празднику Весны, блины получили название "весенние роллы".

Такие блинчики могут быть сладкими или солеными; первые часто с начинкой из красной фасолевой пасты, а вторые обычно готовят с овощами. Перед жаркой на сковороде или во фритюре их полностью заворачивают.

Раньше в Китае рулетики из блинов считались сезонной едой, которую потребляли весной - для начинки использовали овощи нового, весеннего сезона.

Впрочем, не менее популярны разновидности с мясом, особенно со свининой. Чтобы приготовить "весенние роллы" из тонкого теста делают рулетики цилиндрической формы, наполняют их овощами, мясом или чем-то сладким, а затем обжаривают.

Лапша долголетия



Лапша долголетия (фото: wikipedia.org, User: Peachyeung316)

Лапша долголетия символизирует длительную и счастливую жизнь едока и олицетворяет одно из новогодних желаний. В соответствии со своим значением, лапша долголетия значительно длиннее обычной макаронные изделия.

Чаще всего лапшу долголетия подают в миске, иногда обжарив после отваривания. Кроме этого, это блюдо готовят не только на Восточный Новый год, но и на Дни рождения. По традиции повар не может разрезать лапшу, и каждая "прядь" должна быть съедена целиком.

Рисовый пирог



Рисовый пирог (фото: wikipedia.org)

Этот необычный липкий рисовый пирог называется "няньгао". Значение названия связано с новогодним пожеланием - с каждым годом становиться лучше или получить повышение.

Рисовый пирог на Восточный Новый год готовится из клейкого риса, сахара, каштанов, иногда с добавлением листьев лотоса. Это распространенное блюдо, которое появилось на праздничном ужине в южных китайских семьях в канун Нового года

Хотя рисовый пирог можно есть в любой день года, традиционно он наиболее популярен во время китайского Праздника Весны. Считается, что есть "няньгао" в это время года приносит удачу, поскольку название десерта является омонимом к словам "высший год" или "расти с каждым годом", то есть означает пожелание благополучия и богатства.

Пельмени



Пельмени (фото: wikipedia.org)

Пельмени - традиционное блюдо, которое едят на севере Китая накануне китайского Нового года. В то же время на юге Китая очень мало людей подают пельмени в качестве ужина на Праздник Весны.

Приготовление пельменей на Восточный Новый год не отличается от привычного - фарш (свинину, курятину, говядину, креветки и т.д.) вместе с овощами заворачивают в эластичную лепешку из теста. Самые распространенные способы приготовления пельменей в Китае - варка, приготовление на пару и жарка.

Рыба



Целая рыба - традиционное блюдо к китайскому Новому году (фото: Freepik)

Новогодняя трапеза по лунному календарю почти никогда не обходится без рыбы, которую готовят целиком. Целая рыба придает впечатляющий вид праздничному столу, а также символизирует богатство. Поэтому приготовление такой рыбы является своеобразным пожеланием "пусть у вас будет достаток из года в год".

Обычно рыбу готовят на пару в стиле, соответствующем региону Китая, в котором она подается. В Ханчжоу это может быть карп, который готовится на пару, а затем погружается в негустой сладкий уксусный соус.

В южной китайской провинции Гуандун рыбу подают политую соевым и кунжутным маслом и украшенную пучком имбиря, чили и лука шалот, или же с более насыщенным ароматом имбиря, черной фасоли и кинзы.