ua en ru
Ср, 31 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

5 способов, которые снизят уровень холестерина и уменьшат риск сердечных заболеваний

Среда 31 июля 2024 20:01
UA EN RU
5 способов, которые снизят уровень холестерина и уменьшат риск сердечных заболеваний Как снизить уровень холестерина у организма (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Безуглая

Холестерин очень важен для организма человека. Однако нездоровый образ жизни может способствовать высокому уровню холестерина в крови, что опасно для здоровья. Есть определенные диеты, помогающие снизить уровень холестерина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.

Что такое холестерин

Холестерин - это жироподобное вещество, производимое печенью и поступающее с продуктами животного происхождения, такими как мясо, молочные продукты и полуфабрикаты.

Печень будет производить меньшее количество холестерина, если вы потребляете много этого вещества с пищей, поэтому пищевой холестерин редко оказывает большое влияние на общий уровень холестерина.

Однако употребление большого количества насыщенных жиров и трансжиров может повысить уровень холестерина.

Как снизить холестерин

Диетолог назвала пять советов, как снизить уровень холестерина с помощью диеты и уменьшить риск сердечных заболеваний.

Ешьте продукты, богатые растворимой клетчаткой

Растворимая клетчатка содержится в большом количестве в бобах, бобовых, цельных зернах, льне, яблоках и цитрусовых.

Регулярное потребление растворимой клетчатки связано со снижением уровня общего холестерина и "плохого" холестерина ЛПНП на 5-10% всего за четыре недели.

Употребляйте много овощей и фруктов

Употребление фруктов и овощей - это простой способ снизить уровень холестерина. Фрукты и овощи также содержат большое количество антиоксидантов, предотвращающих окисление холестерина ЛПНП и образование бляшек в артериях.

Готовьте с травами и специями

Травы и специи - это питательные источники энергии, наполненные витаминами, минералами и антиоксидантами.

Исследования показали, что чеснок, куркума и имбирь могут снижать уровень холестерина при регулярном употреблении.

Сушеные орегано, шалфей, мята, тимьян, гвоздика, душистый перец и корица содержат наибольшее количество антиоксидантов, равно как и свежие травы, такие как орегано, майоран, укроп и кинза.

Ешьте разнообразные ненасыщенные жиры

По словам диетолога, люди, которые едят больше ненасыщенных жиров и меньше насыщенных, со временем имеют тенденцию к понижению уровня холестерина.

Такие продукты как авокадо, оливки, жирная рыба и орехи содержат достаточное количество полезных для сердца ненасыщенных жиров, поэтому их полезно есть регулярно.

Избегайте искусственных трансжиров

Употребление искусственных трансжиров повышает уровень "плохого" холестерина ЛПНП, снижает уровень "хорошего" холестерина ЛПВП и связано с повышенным на 23% риском сердечных заболеваний.

Эксперт советует обращать внимание на слова "частично гидрогенизированные" в списках ингредиентов. Этот термин указывает на то, что продукт содержит трансжиры и его следует избегать.

Природные транжиры, содержащиеся в мясе и молочных продуктах, могут повышать уровень холестерина.

Однако они присутствуют в достаточно малых количествах, чтобы не представлять большой угрозы для здоровья.

Ранее мы сообщали, как по глазам распознать повышенный уровень холестерина и кто в группе риска.

Также мы писали, что будет с организмом, если каждый день есть одну и ту же пищу.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Диетолог Здоровье
NEWS
Зеленский подписал закон для реструктуризации государственного долга
Зеленский подписал закон для реструктуризации государственного долга