5 способов, которые снизят уровень холестерина и уменьшат риск сердечных заболеваний

Холестерин очень важен для организма человека. Однако нездоровый образ жизни может способствовать высокому уровню холестерина в крови, что опасно для здоровья. Есть определенные диеты, помогающие снизить уровень холестерина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Ольги Безуглой.

Что такое холестерин

Холестерин - это жироподобное вещество, производимое печенью и поступающее с продуктами животного происхождения, такими как мясо, молочные продукты и полуфабрикаты.

Печень будет производить меньшее количество холестерина, если вы потребляете много этого вещества с пищей, поэтому пищевой холестерин редко оказывает большое влияние на общий уровень холестерина.

Однако употребление большого количества насыщенных жиров и трансжиров может повысить уровень холестерина.

Как снизить холестерин

Диетолог назвала пять советов, как снизить уровень холестерина с помощью диеты и уменьшить риск сердечных заболеваний.

Ешьте продукты, богатые растворимой клетчаткой

Растворимая клетчатка содержится в большом количестве в бобах, бобовых, цельных зернах, льне, яблоках и цитрусовых.

Регулярное потребление растворимой клетчатки связано со снижением уровня общего холестерина и "плохого" холестерина ЛПНП на 5-10% всего за четыре недели.

Употребляйте много овощей и фруктов

Употребление фруктов и овощей - это простой способ снизить уровень холестерина. Фрукты и овощи также содержат большое количество антиоксидантов, предотвращающих окисление холестерина ЛПНП и образование бляшек в артериях.

Готовьте с травами и специями

Травы и специи - это питательные источники энергии, наполненные витаминами, минералами и антиоксидантами.

Исследования показали, что чеснок, куркума и имбирь могут снижать уровень холестерина при регулярном употреблении.

Сушеные орегано, шалфей, мята, тимьян, гвоздика, душистый перец и корица содержат наибольшее количество антиоксидантов, равно как и свежие травы, такие как орегано, майоран, укроп и кинза.

Ешьте разнообразные ненасыщенные жиры

По словам диетолога, люди, которые едят больше ненасыщенных жиров и меньше насыщенных, со временем имеют тенденцию к понижению уровня холестерина.

Такие продукты как авокадо, оливки, жирная рыба и орехи содержат достаточное количество полезных для сердца ненасыщенных жиров, поэтому их полезно есть регулярно.

Избегайте искусственных трансжиров

Употребление искусственных трансжиров повышает уровень "плохого" холестерина ЛПНП, снижает уровень "хорошего" холестерина ЛПВП и связано с повышенным на 23% риском сердечных заболеваний.

Эксперт советует обращать внимание на слова "частично гидрогенизированные" в списках ингредиентов. Этот термин указывает на то, что продукт содержит трансжиры и его следует избегать.

Природные транжиры, содержащиеся в мясе и молочных продуктах, могут повышать уровень холестерина.

Однако они присутствуют в достаточно малых количествах, чтобы не представлять большой угрозы для здоровья.