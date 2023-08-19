5 простых привычек, которые помогут легко сэкономить деньги

Иногда при покупках в магазине тратится большая сумма средств. К тому же создается впечатление, что вы ничего не купили.

Тратьте деньги на необходимые вещи

Есть срочные и несрочные покупки - в магазине следует сконцентрироваться на первой группе. Тогда удастся немного сэкономить денег.

В частности, если вы часто ходите на деловые встречи, купите хороший костюм. Смело тратьте деньги на то, что вам нужно, чтобы зарабатывать больше.

Не пытайтесь кому-то что-то доказать

Не будьте расточительны, не тратьте деньги на то, чтобы показать всем, насколько вы круты. Скромность не только украшает человека, но и позволяет экономить много денег.

Делайте все сами

Реалии современного мира таковы, что проще купить что-нибудь, чем сделать самому, однако это свойственно не для всех ситуаций. К примеру, летом вы можете сами помыть свою машину или отремонтировать ее.

Попробуйте найти лайфхаки, интересные мелочи, которые помогут вам сделать что-то самостоятельно из подручных предметов.

Не покупайте сразу

Если вы хотите приобрести велосипед, то подождите некоторое время, подумайте о том, нужен ли он вам на самом деле.

Чаще всего это просто угасающий со временем импульс. Покупая вещи слишком быстро, вы потом начинаете жалеть и продавать их.

Не берите взаймы

Иногда это просто необходимость. Если же вы хотите купить новый телефон, хотя ваш работает нормально, то не надо из-за этого влезать в долги. Следует как можно реже брать деньги в долг или не брать их вообще никогда.

Какие привычки приводят к бедности

Чувство жалости к себе

Настроены на бедность люди жалеют себя и считают, что быть богатым им не определено судьбой.

Жалеть себя - это многотонный якорь, который остановит вас на пути личного развития и обеспечит вечную бедность. К тому же такие люди всегда получают низкооплачиваемую работу.

Измерение успеха деньгами

Настоящее богатство - это умение привлекать деньги, создавать их на пустом месте, организовывать новые виды бизнеса. По-настоящему успешный человек не зависит от объемов собственного мешка с золотом.

Жадность

Стремление к тотальной экономии - не признак мудрости, а только того, что вы чувствуете дисбаланс доходов и расходов и подходите к их решению с неверной стороны. Запрограммированный на богатство человек готов платить за вещи их реальную стоимость.