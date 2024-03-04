5 штурмовая бригада поблагодарила общину Киева и городскую власть за помощь, которую привез Кличко

"Мэр Киева посетил 5-ю отдельную штурмовую Киевскую бригаду и другие военные подразделения, ведущие ожесточенные бои на Донбассе. Виталий Кличко от имени Киевской общины передал защитникам очередную партию FPV-дронов, квадрокоптеров DJI MAVIC 3, систем РЭБ и бронь, приобретенный его братом Владимиром Кличко при поддержке международных партнеров "Молимся и держим кулаки за жизнь и здоровье каждого бойца", - отметил киевский городской голова.

В общей сложности киевляне за прошлый год направили на помощь военным 10% городского бюджета, что составляет 7 миллиардов гривен, говорится в сообщении.

"Командование и весь личный состав 5-й ОШБр искренне благодарит Киевский городской совет и мэра столицы за помощь. Чувствуем вашу поддержку, боремся и побеждаем. Слава Украине!" – отметили в 5 штурмовой бригаде.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко отвез на передовую на Донбасс 200 FPV-дронов, квадрокоптеры DJI MAVIC 3, 7 систем РЭБ и бронированный автомобиль "Кобра".

Помощь получили 4 военных подразделения: 28 отдельная механизированная бригада, батальон "Свобода", 5 киевская отдельная штурмовая бригада и 127 батальон 112 бригады ТРО Киева.