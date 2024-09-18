5 городов в мире, где искусственный интеллект меняет жизнь

Буэнос-Айрес (универсальный чат-бот)

Столица Аргентины опередила время, запустив свой чат-бот в 2019 году. "Boti" развивался вместе с генеративным ИИ, достигнув рекорда в 11 миллионов разговоров в январе 2022 года, чтобы стать "предпочтительным каналом для граждан".

Он служил официальным правительственным каналом для тестирования и вакцинации во время пандемии, но теперь расширил свою сферу деятельности, включив такие услуги, как прокат велосипедов и социальное обслуживание.



Сингапур (100 инноваций на основе генеративного ИИ)

Город-государство было первым в мире, у которой появился цифровой двойник - по сути, виртуальная модель Сингапура. А теперь, после правительственной инициативы, запущенной в прошлом году, оно придумало более 100 решений на основе генеративного ИИ.

Один из вариантов использования позволяет преподавателям быстро разрабатывать новый учебный контент, другой - чат-бот для общественных центров.

Хотя многие мировые правительства придерживаются осторожного подхода к ИИ и вводят ограничители, правительство Сингапура стремится максимально использовать эту технологию, объявив в конце 2023 года пересмотренную Национальную стратегию ИИ, ориентированную на "способы заставить экономику Сингапура принять и использовать ИИ".

С учетом этого, междисциплинарная исследовательская группа во главе с 17 профессорами Массачусетского технологического института (MIT) изучает "взаимоотношения человека и машины, расширяя существующие инициативы ИИ в городе-государстве".

Сингапур (фото: Getty Images)

Амстердам (создание экологически чистых материалов)

Обработка естественного языка - основа чат-ботов генеративного ИИ, таких как ChatGPT - использует данные слов для создания новых лингвистических связей. Теперь исследовательский проект в Амстердамском университете меняет слова на молекулы для создания новых устойчивых материалов.

Применение генеративного подхода к материалам "касается именно того, что мы делаем как химики", говорит Бернд Энсинг, ведущий профессор проекта "Искусственный интеллект для устойчивых молекул и материалов" (AI4SMM).

"Мы создаем новые молекулы и новые материалы. Использование ИИ для помощи нам в этом или даже для выполнения этого за нас изменит то, как мы занимаемся наукой", - заявил он.

Команда AI4SMM первоначально сосредоточена на создании солей для хранения энергии, устойчивой стали, безопасного пластика и новых растительных белков.

Амстердам

Даллас (автономные автомобили следующего уровня)

Автономные транспортные средства уже были опробованы с различной степенью успеха. Теперь новый тип самодвижущихся грузовиков тестируется между Далласом и Хьюстоном в американском штате Техас. Они обучаются на генеративном ИИ.

В то время как "стандартный" автономный автомобиль будет использовать данные и изображения для планирования маршрутов и обнаружения объектов, новая система - Copilot4D - обучена на лидарных датчиках, которые могут определять расстояние до объекта и "постоянно визуализировать трехмерную карту окружения транспортного средства", согласно MIT Technology Review.

Это означает, что транспортное средство может генерировать прогнозы того, что произойдет в течение 10 секунд в будущем, и, следовательно, предвидеть проблемы.

Ракель Уртасун, генеральный директор Waabi, компании по автономному вождению, стоящей за этим нововведением, говорит, что их "ориентированный на ИИ" подход означает, что система "учится на данных", а не должна быть "обучена реакциям на конкретные ситуации".

Если эти транспортные средства на основе генеративного ИИ окажутся более безопасными и надежными, чем их предшественники, то существует потенциал для решения ряда проблем, включая задержки в цепочках поставок, выбросы углерода и нехватку рабочей силы.

Бостон (представление велосипедного будущего)

Американский город Бостон хотел бы стать более дружелюбным для велосипедистов, и планировщики рассматривали Копенгаген в Европе как хороший пример для подражания.

Но местные жители обеспокоены тем, как такие изменения могут повлиять на их город, и не все из них могут перебраться через Атлантику, чтобы узнать, как это может выглядеть. Теперь генеративный ИИ помогает бостонцам представить себе это.

"С помощью генеративного ИИ мы можем перенести копенгагенский стиль велосипедной инфраструктуры поверх бостонской инфраструктуры и городской среды Бостона, чтобы жители города могли иметь конкретное представление о том, как будет выглядеть наш мегаполис, если мы будем продвигать и строить велосипедную сеть", - рассказал Цзиньхуа Чжао, профессор кафедры городов и транспорта Массачусетского технологического института.

Бостонская инфраструктура становится все комфортнее для велосипедистов (фото: Tripadvisor)