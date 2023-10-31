5-летняя Иванна из Запорожья снова слышит благодаря слуховым аппаратам от Фонда Ахметова

"Сегодня мы получили, я так думаю, лучшие слуховые аппараты. Даже не мечтали о них - и приятно удивлены. Так дочь скорее догонит то, что потеряла. Я очень благодарна Фонду Рината Ахметова за то, что они нам помогли, не отказали, откликнулись чень быстро. Трудно во время войны иметь возможность и лечить детей и заниматься ими, а также покупать такие дорогие аппараты", - делится мама девочки Татьяна.

О том, что фонд оказывает помощь деткам в слухопротезировании, она узнала от знакомого, увидевшего сообщение об этом в соцсетях.

Татьяна написала в Facebook фонда - и быстро получила ответ. Вскоре семью пригласили в Центр слуха, где Иванну еще раз обследовали и подобрали слуховые аппараты, наиболее подходящие именно для нее.

"У Иванны сенсоневральная тугоухость 1-2 степени, ребенку требуется двустороннее слухопротезирование цифровыми слуховыми аппаратами. Это очень хорошие, очень современные аппараты производства Дании, у них есть детская формула настройки. Мы подобрали лучшие аппараты для ребенка, которые дают разборчивость речи: именно это девочке и нужно. Нужно, чтобы родители занимались с ребенком с сурдопедагогом и периодически проходили корректировки. И все будет хорошо", - говорит Анна Яничкина, аудиолог-слухопротезист Центра слуха.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU