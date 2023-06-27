5 вещей, которые категорически нельзя делать перед зеркалом

Не смотрите в зеркало поздно вечером

Считается, что зеркало - это портал в невыявленном мире духов, которые способны своей энергией негативно влиять на человека, извлекая его силы и вызывая страхи и переживания.

Потому и не рекомендуется с наступлением темноты смотреть в зеркало, особенно в период между 12 и 3 часами ночи.

Не ешьте перед зеркалом

Существует примета, что если есть перед зеркалом, то можно "заесть" все хорошее - ум, здоровье и красоту.

Не смотрите в зеркало одновременно с кем-то другим

Зеркало способно отражать не только явные эмоции, но и сокровенные чувства, мысли и желания людей. Если другой человек чувствует негатив по отношению к вам, то зеркало может это отразить и передать вам.

Спать напротив зеркала

Делать это не рекомендуется. Считается, что ночью через зеркало может открыться портал в потусторонний мир и даже появиться сам дьявол.

Нельзя смотреть в разбитое или треснувшее зеркало

Разбитое зеркало считается плохим знаком, которое предостерегает человека о грядущих неприятностях.

Такое зеркало создает своеобразные изломы, в которых отрицательная энергетика может быть очень мощной. Глядя в такое зеркало, человек может почувствовать внезапное ухудшение здоровья и проблемы со сном.

Во время болезни не находитесь рядом с зеркалом

Существует примета, что зеркало может накапливать негативную энергию болезней, отражать их и усугублять.

Зеркало - очень необычный предмет, поэтому следует быть осторожными.

Где нельзя вешать зеркало

Не рекомендуется вешать зеркало в коридоре - напротив входной двери. Подобное расположение провоцирует утечку положительной энергии и привлекает нежелательных гостей.

Не следует размещать зеркало в туалете. На энергетическом уровне туалет, предназначенный для очистки. Наличие в этом помещении зеркала может спровоцировать выход всего положительного.

Также нельзя вешать зеркало на кухне напротив плиты, поскольку оно заставит хозяйку уставать в несколько раз быстрее. Согласно некоторым приметам, для приумножения благосостояния зеркало допустимо размещать так, чтобы в нем был виден обеденный стол.