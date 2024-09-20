5 простых и необычных лайфаков для уборки, облегчающих процесс

Почистить ковер скребком для душа

Чистить ковер можно не только одним способом - это можно сделать и без пылесоса, с помощью скребка для душа. Иногда упрямый мех может вплестись в волокна ковра, а волосы запутаться в щетке пылесоса.

Но резиновая щетка, скользя по ковру, создает статическое электричество, которое притягивает волосы и шерсть из ковра. Просто собирайте комки и выбрасывайте.

Помыть пол носками

Мытье полов можно сделать веселее - и значительно проще, особенно, если загрязнение незначительное. Раствором из одинаковых частей воды и белого уксуса сбрызните подошвы пары толстых поглотительных носков, а затем наденьте их.

Осторожно подвигайте ногой по полу, сбрызните носки еще раз, а затем пройдитесь по полу, чтобы собрать пыль, начиная с самого отдаленного угла и двигаясь ко входу.

Однако важно двигаться осторожно, держась за стены, чтобы не поскользнуться. Закончив, бросьте носки в стиральную машину или постирайте вручную.

Предотвратить появление пятен на унитазе автомобильным воском

Способ избавиться от стойких пятен, который, как отмечают, предложила Мэри Финли из клининговой компании "Mary Moppins", достаточно необычен - для этого нужно использовать автомобильную полироль на основе воска.

Как говорят, этот способ может защитить поверхность приблизительно на 6 месяцев, не смываясь сходу.

Сначала почистьте унитаз, чтобы удалить пятна, а затем выпустите воду, перекрыв водопроводный кран. Смойте унитаз, удерживая ручку, пока большая часть воды не вытечет из бачка; и вылейте ведро воды в чашу.

Вытрите внутреннюю поверхность хлопчатобумажной тряпкой, а отдельной тряпкой нанесите защитное средство. Обязательно откройте окно для вентиляции.

Оставьте на 10 минут и откройте кран подачи воды. Для лучшего ухода рекомендуют каждые три месяца наливать в чашу унитаза 1/2 стакана дистиллированного белого уксуса.

Вывести пятна гелем для бритья

Почистить обивку мебели можно с помощью необычного, но эффективного метода: крема для бритья. Этот способ может помочь тогда, когда под рукой нет нужного пятновыводителя.

Стандартный белый крем для бритья, который, по сути, является взбитым мылом, является неплохой заменой - его пена может проникнуть почти в любое пятно и поднять грязь на поверхность. Но сначала проверьте действие средства на незаметном месте, не используйте гелевые разновидности.

Нанесите небольшое количество средства на влажную тряпку и промокните пятно. Оставьте средство на 30 минут, затем промокните чистой влажной салфеткой. Если пятно осталось, нанесите гель для бритья еще раз и оставьте на ночь.

Удалить зубной пастой от восковых карандашей на обоях

Если ваш ребенок разрисовал стены, а вы не решаетесь воспользоваться спреем для чистки, который может привести к обесцвечиванию поверхности, попробуйте использовать зубную пасту. Она действует как мягкий абразив, оттирая воск и не оставляя цветные следы.

Нанесите пасту чистой зубной щеткой, осторожно потрите, а затем протрите влажной тряпкой. Впрочем, советуют выбирать белую негелевую зубную пасту, содержащую пищевую соду.