5 продуктов, которые замедляют старение и появление морщин, лучше ботокса

Какие продукты предотвращают морщины и замедляют старение

Эстетический врач Кеяна Эмамиан отметила важность диеты с высоким содержанием питательных веществ для борьбы с зимним холодом на нашей коже.

"Диета, богатая питательными веществами, может изменить ситуацию в течение зимы. Есть несколько мощных продуктов, которые могут защитить вашу кожу от сухости, повысить увлажнение и способствовать сияющему сиянию даже в самые холодные месяцы", - сказала она.

Возглавляет ее список суперпродуктов, спасающих кожу, авокадо.

Оно богато мононенасыщенными жирами, которые помогают удерживать увлажнение и поддерживать эластичность кожи.

Ягоды занимают второе место в рекомендациях благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Черника, клубника и малина не только вкусны, но и спасают кожу.

Ягоды богаты витамином С, который необходим для производства коллагена. Коллаген – это белок, отвечающий за сохранение упругости и молодости кожи, и регулярное употребление ягод может уменьшить появление морщин и тусклости.

Для борьбы с сухой шелушащейся кожей, как правило, в холодные месяцы, доктор Эмамиан рекомендует жирную рыбу из-за содержания омега-3.

Омега-3 укрепляют кожный барьер, удерживая влагу и уменьшая воспаление. Они особенно полезны для борьбы с зимней сухостью и шелушением кожи.

Эксперт предлагает есть жирную рыбу, например лосось или скумбрию, дважды в неделю, чтобы достичь наилучших результатов.

Доктор Эмамиан также поощряет потребление темной листовой зелени, такой как капуста, шпинат и мангольд для здоровья кожи.

Дело в том, что листовая зелень богата витаминами А и С, способствующими восстановлению и восстановлению кожи.

Витамин А способствует обновлению клеток, придавая вам более яркий цвет лица, а витамин С стимулирует выработку коллагена и помогает избежать гиперпигментации.

Для легкого сияния зимой она рекомендует бросать горсть этой питательной зелени в супы, рагу или смузи.

Наконец, орехи и семена являются лучшим выбором из-за их увлажняющих и защитных свойств.

Миндаль, грецкие орехи, семена чиа и семена льна богаты витамином Е, цинком и незаменимыми жирными кислотами, которые помогают успокоить сухую, раздраженную кожу и повысить эластичность.