5 продуктов, повышающих давление: на что обратить внимание

Какое давление нормальное и низкое

Низкое кровяное давление, которое также называют гипотонией, означает разные вещи для разных людей.

Нормальный показатель артериального давления обычно - 120/80 миллиметров ртутного столбика (мм рт.ст.), но показатели за пределами этого диапазона также могут быть нормальными.

Здоровый уровень артериального давления для вашего организма зависит от таких индивидуальных особенностей как:

история болезни;

возраст;

общее состояние.

Однако врач может поставить диагноз "низкое кровяное давление", если ваше давление ниже 90/60 мм рт.ст. и у вас есть другие симптомы, в том числе:

нечеткость зрения;

спутанность сознания или проблемы с концентрацией внимания;

слабость, головокружение или обморок;

тошнота или рвота.

Какие продукты поднимают давление

Употребление определенных продуктов и определенные привычки могут помочь вам повысить кровяное давление - и так же избегание некоторых из них может нормализовать повышенное, а именно:

Достаточное количество жидкости

Эта необходимая привычка, как ни странно, помогает повысить заниженное давление. Обезвоживание уменьшает объем крови, что приводит к снижению артериального давления. Контролировать увлажнение организма особенно важно во время физических упражнений.

Продукты с высоким содержанием витамина В12

Слишком малое количество витамина В12 может привести к определенному типу анемии, которая может вызвать низкое артериальное давление и усталость. Продукты с высоким содержанием В12 включают яйца, обогащенные крупы, мясо животных и пищевые дрожжи.

Продукты с высоким содержанием фолатов

Слишком малое количество фолатов может способствовать развитию анемии. Примерами продуктов, богатых фолатами, являются спаржа, фасоль, чечевица, цитрусовые, листовая зелень, яйца и печень. Поэтому людям с повышенным давлением следует с осторожностью употреблять эти продукты.

Соль и соленая пища

Соленая пища может повысить кровяное давление. Включение в рацион копченой рыбы, сыра, маринованных продуктов и оливок способствует нормализации заниженного давления. Однако избыток соли может приводить к болезням почек - поэтому прежде всего необходимо проконсультироваться с врачом.

Кофеиносодержащие продукты

Кофе и чай с кофеином могут временно повышать артериальное давление, стимулируя сердечно-сосудистую систему и ускоряя сердцебиение.

Как избежать низкого кровяного давления

Вот еще несколько привычек, которые вы можете внести в свой образ жизни, чтобы повысить низкое артериальное давление:

Чаще ешьте небольшими порциями. Большие приемы пищи могут вызвать более резкое падение артериальное давление, поскольку вашему организму приходится прилагать больше усилий, чтобы переварить большее количество пищи.

Пейте достаточно воды и ограничьте употребление алкоголя. Обезвоживание снижает кровяное давление.

Однако прежде всего следует поговорить со своим врачом или диетологом о тех продуктах, которые следует включить в рацион, и про допустимые физические нагрузки.

Если вы подозреваете, что у вас может быть анемия, обязательно посетите врача для проведения анализов, чтобы определить тип анемии и лучшие варианты лечения.