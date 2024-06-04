5 скрытых признаков аппендицита, которые категорически нельзя игнорировать

Что такое аппендикс

Аппендикс - небольшой трубчатый орган, присоединенный к толстой кишке. Его предназначение остается тайной, но воспаление может привести к серьезным последствиям.

Воспаление аппендицита возникает, когда что-то блокирует этот трубчатый мешочек, нарушая кровообращение и увеличивая давление. Игнорирование этого состояния может привести к расторжению органа и инфекционному поражению.

Какие признаки нельзя игнорировать

Боль в нижней правой части живота

Поскольку аппендикс расположен в правой нижней части вашего тела, вы можете чувствовать боль в этой области.

Врач неотложной помощи Кристи Сионц рассказала, что боль обычно начинается у пупка, а затем переходит в нижнюю правую часть живота, со временем становясь более острой и сильной.

Запор или диарея

По словам гастроэнтеролога Суприи Рао, у пациентов с аппендицитом могут возникнуть запор или диарея. Это могут быть неожиданные симптомы, на которые вы должны обратить внимание.

Боль в пояснице

Плохая новость состоит в том, что боль также может распространяться на правую сторону спины. Это может имитировать дискомфорт, возникающий при проблемах с позвоночником или других хронических проблемах со спиной.

Некоторые люди могут даже ощущать эту боль в подколенном сухожилии или прямой кишке.

Потеря аппетита

Если вы заметили, что у вас нет желания есть, как раньше, скорее всего, вы ощущаете потерю аппетита. Это часто является ранним признаком аппендицита.

Боль при движении

Еще одним неожиданным симптомом могут быть боли во время движения.

Боль от аппендицита не исчезает сама по себе и обычно усиливается во время движений, таких как наклонение, чихание или кашель.