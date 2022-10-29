5 правил сексуального воспитания подростка, которые могут уберечь

Мы живем в открытом обществе, когда тема секса уже не столь табуирована, но некоторые родители все еще отмахиваются, когда речь идет о сексуальном воспитании подростка. Ведь подход, "подрастет, узнает или друзья (подруги) расскажут" не работает и никогда не работал.
Как говорить со своим ребенком на неудобные темы, рассказала гинеколог Анна Ролдугина.
По ее словам, исследования в сфере здравоохранения подтверждают, что молодые люди, владеющие этой информацией, гораздо реже вступают в беспорядочные половые связи, знают необходимое о средствах контрацепции и хорошо знают о том, что такое сексуальное насилие и возможные способы его избежать.
К сожалению, существует множество случаев домашнего насилия, когда дети пытались просить о помощи, но не могли объяснить реальную ситуацию, потому что родители использовали для названия половых органов отнюдь не их названия: цветочек, печень, перчик.
Если коротко – каждый ребенок, начиная с 3 лет, должен четко знать, что касаться его тела без согласия не может никто.
Исключения могут быть только в том случае, если что-то беспокоит. Тогда можно обратиться к близким.
Идея поговорить на тему сексуального воспитания тогда, когда ребенок сам спросит – изначально провальная.
Потому что может не спросить, и при этом все узнает из интернета, от друзей и т. д.
Вечный спор, кто должен доносить эту важную информацию.
"Я считаю, что это должен делать отец, который может без напряжения и стыда все объяснить", - уточнила врач.
Если вам это сложно, не стесняйтесь попросить об этом врача.
Сейчас она выдается для возраста 3+ и вы можете с ребенком постепенно продвигаться по важным темам, выдавая информацию дозированно.
"Заботьтесь о своих детях и их здоровье. Сексуальное образование – это тоже об этом", - предупредила специалист.
Ранее гинеколог также рассказала, можно ли рожать после 35 лет.
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