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5 правил сексуального воспитания подростка, которые могут уберечь

Фото: Как правильно воспитывать подростков (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Мы живем в открытом обществе, когда тема секса уже не столь табуирована, но некоторые родители все еще отмахиваются, когда речь идет о сексуальном воспитании подростка. Ведь подход, "подрастет, узнает или друзья (подруги) расскажут" не работает и никогда не работал.

Как говорить со своим ребенком на неудобные темы, рассказала гинеколог Анна Ролдугина.

По ее словам, исследования в сфере здравоохранения подтверждают, что молодые люди, владеющие этой информацией, гораздо реже вступают в беспорядочные половые связи, знают необходимое о средствах контрацепции и хорошо знают о том, что такое сексуальное насилие и возможные способы его избежать.

5 ключевых пунктов сексуального воспитания

  • Правильные названия половых органов

К сожалению, существует множество случаев домашнего насилия, когда дети пытались просить о помощи, но не могли объяснить реальную ситуацию, потому что родители использовали для названия половых органов отнюдь не их названия: цветочек, печень, перчик.

  • Личные пределы

Если коротко – каждый ребенок, начиная с 3 лет, должен четко знать, что касаться его тела без согласия не может никто.

Исключения могут быть только в том случае, если что-то беспокоит. Тогда можно обратиться к близким.

  • Своевременность

Идея поговорить на тему сексуального воспитания тогда, когда ребенок сам спросит – изначально провальная.

Потому что может не спросить, и при этом все узнает из интернета, от друзей и т. д.

  • Мама или папа?

Вечный спор, кто должен доносить эту важную информацию.

"Я считаю, что это должен делать отец, который может без напряжения и стыда все объяснить", - уточнила врач.

Если вам это сложно, не стесняйтесь попросить об этом врача.

  • Полезная литература

Сейчас она выдается для возраста 3+ и вы можете с ребенком постепенно продвигаться по важным темам, выдавая информацию дозированно.

"Заботьтесь о своих детях и их здоровье. Сексуальное образование – это тоже об этом", - предупредила специалист.

Ранее гинеколог также рассказала, можно ли рожать после 35 лет.

Также читайте, как вовремя распознать биполярное расстройство у детей и подростков.

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