5 распространенных ошибок при поливе овощей, приводящих к потере урожая

Холодная вода

На самом деле полив холодной водой - это сильный стресс. Такая вода может повредить корни растений, что негативно повлияет на их рост и развитие.

Абсолютное большинство культур любят теплые условия, а резкие перепады температуры могут спровоцировать разрыв клеток растений. Это чревато тем, что листья растений начнут желтеть и замедлиться развитие культур. А это значительно увеличивает риск потерять хороший урожай.

Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется использовать воду температурой примерно 18-24 градуса.

Лучше утром налейте воду, например в ведро, поставьте на солнце и вечером можно будет ее использовать для полива.

Жара

Растения нужно поливать только утром или вечером, когда не жарко. Полив в жару приводит к тому, что культуры хуже растут и плодоносят.

Недостаточный или чрезмерный полив

Овощи нужно поливать регулярно, когда высыхает верхний слой почвы. Однако чрезмерное увлажнение может привести к распаду клеток овощей, в результате чего растение погибнет.

Что касается погоды, то в холодные дни все растения потребляют меньше влаги, что значит, поливать их надо реже. Если культуры заливать, то это приведет к размножению грибков или гибели растений.

Слишком большое давление воды

Будьте осторожны, если вы поливаете огород прямо из шланга. Увлажняйте культуры под небольшим давлением, чтобы не повредить листья или не нарушить почву вокруг корней.

Полив только листьев

Когда увлажняете овощи, следует следить за тем, чтобы вода поступала к корням. Поливать только листья - недостаточно. К тому же избыточное увлажнение листьев увеличивает риск размножения грибковых инфекций.