5 пород кошек, которых вам вряд ли захочется погладить

Кошки - это одни из самых популярных домашних животных. Хотя большинство кошек милые и пушистые, независимый и воинственный характер некоторых пород отпугивает незнакомцев или незваных гостей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 5 породах котов, к которым вряд ли захочется приближаться при первом знакомстве.

Сиамская кошка

Сиамская кошка (фото: wikipedia.org)

Сиамские коты известны тем, что являются одними из самых агрессивных среди всех других пород, ведь изрядно ценят свою территорию и не желают уступать роль главного любимца.

Сиамские кошки всегда хотят контролировать ситуацию, что создает больше проблем, чем что-либо другое. Эти кошки обычно не ладят с незнакомцами или другими домашними животными, которых воспринимают как конкурентов

Если же в доме есть другие домашние животные, важно понимать, что сиамские кошки очень ревнивы, и им понадобится много времени, чтобы привыкнуть к ним. Сиамские коты требуют много внимания - иногда, если они чувствуют, что не получают от хозяев любви, они могут напомнить о себе когтями.

Сфинкс

Сфинкс (фото: wikipedia.org)

Сфинксы чрезвычайно умны, но имеют очень независимый характер и из-за этого могут быть агрессивными. Они не хотят, чтобы им указывали, что делать, поэтому воспитывать этих котов сложно.

К незнакомцам сфинксы относятся с недоверием. Но в целом, если владелец кошки одобряет присутствие гостей в своем доме, сфинкс может согласиться стерпеть чужаков.

Кроме этого, сфинксы - довольно активные котики, а высокий интеллект в сочетании с низким уровнем стимуляции может привести к тому, что сфинкс набросится на кого-то от скуки.

Бенгальская кошка

Бенгальская кошка (фото: wikipedia.org)

Бенгальские коты - это гибридная порода, которая происходит от азиатской леопардовой кошки. Они известны своей дикой внешностью и характером.

Бенгалы - активные кошки, которые требуют много внимания и активности и могут стать агрессивными к владельцам и незнакомцам, если им скучно или им не уделяют достаточно внимания. Тренировка и социализация важны для бенгалов, чтобы предотвратить агрессивное поведение.

Шотландская вислоухая

Шотландская вислоухая (фото: wikipedia.org)

Шотландские вислоухие известны своими уникальными сложенными ушами и мягким характером. Они также известны своей вокальной натурой и могут стать агрессивными, если им не уделяют внимания, к которому они стремятся.

Шотландские вислоухие защищают свою территорию и могут агрессивно реагировать, если чувствуют, что в их пространство вторгаются. Для предотвращения агрессивного поведения шотландских вислоухих важны тренировки и социализация.

Персидская кошка

Персидская кошка (фото: wikipedia.org)

Персидские кошки, хотя в основном отличаются спокойным характером, довольно ревнивы к своему дому. Поэтому незнакомцев могут встретить с агрессией.

Такие факторы, как стресс, недостаточная социализация и неправильное обращение могут способствовать агрессивному поведению персов. Поэтому, чтобы кот поладил с другими жителям и гостями, важно уделять ему много внимания и прислушиваться к его потребностям.