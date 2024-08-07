Не только Сфинкс. 5 пород кошек, которых обожали египетские фараоны

Значение кошек в Египте

Документально подтверждено, что кошки жили в Древнем Египте более 3000 лет назад. Они были ценными компаньонами, защищая зерно, охотясь на грызунов и убивая ядовитых змей в домах и вокруг них.

Для египтян кошки считались священными и являлись важной частью их культуры. При жизни их баловали и уважали. Египетские цари даже одевали своих домашних кошек в золото и драгоценности, а по смерти мумифицировали кошек и помещали в гробницы.

Египетская мау

Вес: 2,7-6,3 кг

Длина: до 40 см

Цвет глаз: зеленый

Продолжительность жизни: 12-15 лет.

У нас нет письменных записей об истории египетского мау, но считается, что эта порода происходит от египетских уличных кошек. Египетские рисунки показывают кошек с пятнами и полосатым узором, похожими на современную египетскую мау.

Но считается, что порода впервые появилась в Соединенных Штатах в 1956 году, когда изгнанная русская княгиня Наталии Трубецкая привезла с собой несколько таких кошек.

Сегодня уличных кошек в Египте называют египетскими кошками долины Нила, и многие из них напоминают египетскую мау.

Египетская мау серебристой окраски (фото: Википедия)

Чаузи

Вес: 7-12 кг

Длина: 40-50 см

Цвет глаз: любой, включая гетерохромию

Продолжительность жизни: 15-20 лет.

Чаузи (правильно произносить как чоу-си), или нильская кошка - гибридная порода, выведенная путем скрещивания домашних и небольших тростниковых кошек, считающихся древними египетскими.

Хотя чаузи - современная порода, созданная в Соединенных Штатах в 1990-х годах, ипроисхождение от камышовых кошек напрямую связывает их с Египтом. Домашние кошки, являвшиеся предками породы чаузи, включают абисинскую и домашнюю короткошерстную породы.

Кошка породы чаузи (фото: Википедия)

Кот тростниковый (фото: Википедия)

Абиссинская

Вес: до 5,5 кг

Длина: до 70 см

Цвет глаз: зеленый или золотой

Продолжительность жизни: до 15 лет.

Маленькая короткошерстная абиссинская кошка - одна из древнейших пород кошек. Из-за сходства с кошками, изображенными на древнеегипетских иероглифах, считают, что ее родиной является Египет или Эфиопия (бывшая Абиссиния).

Однако последние генетические исследования указывают на побережье Индийского океана и части Юго-Восточной Азии как наиболее вероятное место рождения абиссинской кошки.

Название "Абиссинская" появилось в 1800-х годах, когда английские любители кошек импортировали их из Абиссинии и выставляли на выставках в Англии.

Абиссинская кошка (фото: Википедия)

Саванна

Вес: 6-10 кг

Длина: 45-55 кг

Цвет глаз: янтарный или зеленый

Продолжительность жизни: до 20 лет.

Кошка саванна, с ее пятнистой шерстью, может выглядеть как кошки из египетского искусства, но на самом деле они были выведены в США в 1980-х годах путем скрещивания африканских диких сервалов с домашними кошками.

Саванна высокая, стройная, с длинной шеей, большими ушами и пятнистой окраской. Эта порода требует больше упражнений и умственной стимуляции, чем другие кошки, поэтому заводите саванну только если вы можете обеспечить ей необходимую активность и стимуляцию для здоровья и счастья.

Кошка породы саванна (фото: Википедия)

Сфинкс

Вес: до 5,5 кг

Длина: 33-38 см

Цвет глаз: любой

Продолжительность жизни: 8-14 лет.

Многие считают, что сфинксы родом из Египта из-за их сходства с древнеегипетскими изображениями кошек, или из-за одинакового названия с мифическим сфинксом - существом с головой человека, телом льва и крыльями орла. Древние египтяне верили, что сфинкс охраняет королевские власти, поэтому построили множество его статуй.

Однако, морщинистый, лысый сфинкс происходит из Канады. Эти кошки на ощупь как теплая замша, так как покрыты мягким пухом. Сфинксы не линяют и не нуждаются в расчесывании, но их нужно регулярно купать, чтобы удалять кожный жир и сохранить кожу здоровой.

Сфинксы социальные животные (фото: Википедия)