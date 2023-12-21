5 популярных гаджетов, которые лучше не дарить родным на Новый год и Рождество

Накладные наушники

Накладные наушники не стоит дарить по нескольким причинам.

Во-первых, это достаточно индивидуальная вещь. Наушники должны удобно "сесть" на голову (подойти по размеру) и не давить, иначе работать или развлекаться в них не хватит сил. Перед покупкой их лучше примерять и протестировать.

Во-вторых, они должны нравиться человеку внешне (по цвету, форме и т.д.) и подходить функционально.

Некоторым непросто подобрать удобные наушники (иллюстративное фото: Рixabay)

Цифровые фоторамки

В последнее время цифровые фоторамки стали довольно популярными.

Иногда такой подарок может казаться идеальным, однако на самом деле есть над чем подумать. Действительно качественные гаджеты - достаточно дорогие и в Украине могут стоить от 1 500 гривен и больше.

Более дешевые же варианты могут быть практически бесполезными. Они часто не имеют достаточного количества памяти, оснащены ужасным интерфейсом и могут "глючить".

Покупать стоит только качественные цифровые фоторамки (иллюстративный фото: Рixabay)

"Умные" чайники

По мнению большинства технических экспертов, модные ныне "умные" чайники со множеством дополнительных функций на самом деле не нужны.

Они, как правило, существенно дороже обычных, однако не предлагают никаких по-настоящему полезных для человека "плюшек". Например, дистанционное управление (или включение с помощью приложений или голосовых команд) во многих украинских домах просто неуместно.

Кроме того, технологии, используемые при создании этих приборов, часто ненадежны и склонны к сбоям и неисправностям.

Чайники лучше выбирать взвешенно (иллюстративное фото: Рixabay)

Кабели

Некоторые считают, что уместным подарком к праздникам может стать тот или иной необходимый в быту кабель (кабель USB, кабель HDMI и т.д.).

В то же время этот подарок на самом деле индивидуален, ведь у разных кабелей - разные характеристики и назначения.

Эксперты не советуют также покупать так называемые кабели "премиум-класса", ведь кроме внешней "позолоты" или других прелестей они по сути ничем не отличаются от обычных. Только ценой.

Необходимые людям кабели часто идут "в комплекте" (иллюстративное фото: Рixabay)

Электрические самокаты

Дарить зимой электрический самокат - не очень уместно. Кроме того, качественны электросамокат стоит немало.

Несмотря на популярность такого альтернативного транспорта, покупать его советуют только тогда, когда он действительно необходим в повседневном использовании. В таком случае следует подсобрать деньги на качественное устройство от проверенного производителя.

Покупать же дешевые "ноунеймы", да еще и в сезон холодов - пустая трата денег и усилий.

Дешевые электросамокаты принесут больше неприятностей, чем пользы (иллюстративное фото: Рixabay)