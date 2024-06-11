5 ошибок, которые часто допускаются при оформлении гостиной

Выбирать мебель "из комплекта"

Хотя удобно иметь диван, кресло для отдыха и акцентное кресло, изготовленные из одинаковых материалов, когда речь идет об эстетике, это главная ошибка, которой следует избегать.

По мнению дизайнеров, при выборе мебели важно создать баланс, красоту и "движение" в интерьере - так пространство будет визуально интересным. Несомненно, предметы должны сочетаться гармонично, но важно избегать полностью одинаковых наборов.

Хорошая и неудобная мебель

Невозможно наслаждаться просмотром кинофильма или дремать на диване, который просто неудобный. Так что даже если вам невероятно нравится, как предмет выглядит в просторной комнате, отсутствие комфорта - это большое "нет".

Ведь гостиная должна уютной, прежде всего, не только потому, что это место, где проводят больше времени, но и потому, что пространство должно способствовать разговорам и сплоченности - что крайне сложно, если нет комфорта.

Неправильный подбор материалов

Если у вас есть дети или собаки, это не значит, что следует отказаться от стиля. Выбор правильных материалов и тканей для своей мебели и аксессуаров, которые сделают пространство долговечным - достаточно частая проблема.

Дизайнеры советуют обращать внимание на мягкие, удобные ткани с высокими эксплуатационными характеристиками. Но, несмотря на то, что сегодня существует так много вариантов, есть и безошибочный вариант - диван со стильным чехлом, который можно стирать в машинке.

К тому же заменить чехлы дешевле, чем заменить весь диван, если он будет поврежден или вам надоест.

Недостаточное количество мест для сидения

Одной из ошибок маленькой гостиной, которой допускают многие, является отсутствие достаточного количества мест для сидения.

Однако даже если у вас небольшая гостиная, вам все равно нужно помнить, что в ней должно быть место для гостей. Поэтому попробуйте добавить в пространство табуреты или пуфики.

Один из прекрасных способов решить эту проблему - использовать пуфик-комод - он может быть табуреткой для гостей и местом для хранения дополнительных одеял, подушек или других необходимых вещей.

Игнорирование масштаба

Слишком большие или слишком малые предметы, или неправильно расположенные друг относительно друга, могут создать в комнате несбалансированный и неудобный вид.

Это может повлиять на функциональность и эффективность пространства. Например, в зоне отдыха слишком маленький журнальный столик заставляет человека далеко наклоняться со своего места, чтобы дотянуться до него, но слишком большой журнальный столик, расположенный слишком близко к дивану, также не удобен.

Если нет уверенности, как тот или иной предмет мебели будет выглядеть в вашей гостиной, можно обвести место синей малярной лентой. Так вы можете лучше представить размер, до того как приобрести мебель.