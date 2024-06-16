RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

5 песен о папе на любой вкус: они растрогают всех

Какие есть песни о папе (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

16 июня, в День отца, важно не забыть и поздравить с праздником папу и дедушку. Также, чтобы создать трогательную атмосферу и задуматься о важном, можно послушать тематические песни.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 душевных и чувственных треков об отце на украинском и английском языках, среди которых вы сможете найти что-то особенное для себя.

Брюс Спрингстин - "My Father's House"

Песня о непростых отношениях и о сыне, который возвращается домой. Рефлексия и душевные мотивы тронут даже тех, кого трудно "пробить на слезу".

 

Кот Урбан - "Song For Dad"

В этой песне артист, как понятно из названия, благодарит своего отца за все, что он ему дал. Урбан вложил немало важных смыслов в свой трек, чтобы показать, какую важную роль в его жизни сыграл отец.

 

Mike + The Mechanics - "The Living Years"

Эта песня не просто так собрала более 36 миллионов просмотров на YouTube. Она заставляет задуматься о том, как важно ценить родителей, пока они живы, и беречь воспоминания о них, когда они умирают.

 

Сергей Лазановский - "Тато"

Эту песню певец посвятил своему отцу. В ней он благодарит за безмятежное детство, поддержку и понимание в юности, за мудрые советы во взрослой жизни. И получилось очень трогательно.

 

Наталья Карпа - "Тато"

Певица рассказала об отце, которого очень любит. В видео вошли редкие кадры из архива Карпы. А сам трек она презентовала именно в канун праздника.

"Ведь самых родных людей мы всегда носим с собой - в сердце!" - рассказала артистка.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
МузыкаПраздникиПесни