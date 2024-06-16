5 песен о папе на любой вкус: они растрогают всех

Брюс Спрингстин - "My Father's House"

Песня о непростых отношениях и о сыне, который возвращается домой. Рефлексия и душевные мотивы тронут даже тех, кого трудно "пробить на слезу".

Кот Урбан - "Song For Dad"

В этой песне артист, как понятно из названия, благодарит своего отца за все, что он ему дал. Урбан вложил немало важных смыслов в свой трек, чтобы показать, какую важную роль в его жизни сыграл отец.

Mike + The Mechanics - "The Living Years"

Эта песня не просто так собрала более 36 миллионов просмотров на YouTube. Она заставляет задуматься о том, как важно ценить родителей, пока они живы, и беречь воспоминания о них, когда они умирают.

Сергей Лазановский - "Тато"

Эту песню певец посвятил своему отцу. В ней он благодарит за безмятежное детство, поддержку и понимание в юности, за мудрые советы во взрослой жизни. И получилось очень трогательно.

Наталья Карпа - "Тато"

Певица рассказала об отце, которого очень любит. В видео вошли редкие кадры из архива Карпы. А сам трек она презентовала именно в канун праздника.

"Ведь самых родных людей мы всегда носим с собой - в сердце!" - рассказала артистка.