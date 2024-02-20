5 признаков токсических отношений: проверьте свои

Отношения между двумя партнерами довольно часто бывают токсичными, и даже разрушают людей, но не всегда сразу можно понять, что вы находитесь именно в таких отношениях.

Сначала все хорошо

Такие случаи довольно часто встречаются на работе. Когда возникает так называемая дружба, а потом вы даже не замечаете, как уже делаете ночью проект для вашего нового друга или подруги, потому что у них какая-то травма в отношениях и никак не получается сделать свою работу. А вы подруга, сможете помочь.

Но после успешной сдачи проекта ваша дружба куда-то девается и вы уже ходите на кофе одна и копаетесь в себе, пытаясь выяснить, что с вами не так. Так вот, скажем сразу - с вами все так. Просто вы попали в ловушку абьюзера, привыкшего пользоваться людьми, чтобы облегчить себе жизнь.

Минимальные знаки внимания

Да, они иногда делают какие-то знаки внимания, но, как правило, это какие-то незначительные вещи, которые им ничего не стоят. К примеру, могут подарить вам камешек, привезенный когда-то с моря, приправив это красивой романтической историей. Они делают это для того, чтобы вы потом не могли противостоять какой-либо их просьбе.

Поэтому будьте готовы, что вам придется расплачиваться эмоциональным обслуживанием, своим временем и силами.

Признаки токсических отношений (фото: Freepik)

Почти ничего не знают о вас

Несмотря на то, что вы долго дружите или в отношениях, вы можете замечать, что человек постоянно забывает день вашего рождения или то, что вы пробежали свой самый длинный марафон.

Это просто показывает, что они не очень заинтересованы в том, чтобы познакомиться с вами поближе, и не обращают на вас никакого внимания. Им интересны только они сами и то, как они могут извлечь выгоду от того, чтобы быть друзьями или встречаться с вами.

На вас сбрасывают все свои проблемы и постоянно просят делать что-то для них, даже если вы заняты или не хотите. Используют вас для слияния своих негативных эмоций. Возможно, случалось так, что этот человек, словно просто так, зовет вас на кофе и потом начинает изливать кучу негатива из своей жизни.

Могут ссудить ваши вещи и не вернуть их или вернуть грязными. Или просить у вас ссудить деньги и забыть отдать. Это все - красные метки, которые говорят о том, что этот человек не уважает ваши границы.

Игра в одни ворота

Вы всегда первые им звоните, приглашаете на встречу, делаете шаги, чтобы держать на плаву ваши отношения, строите свои планы, учитывая их пожелания. Поздравляем, это игра в одни ворота. Что делает этот человек? Ничего! Он не желает отказаться от ваших усилий или отблагодарить вас за ваше внимание, потому что ее все устраивает и так.

Что делать

Как правило, отношения людей охватывают взаимодействие и определенную взаимопомощь.

Но помощь - это добровольная штука, при условии, что у вас есть возможность, ресурс и вам комфортно в этой ситуации. Индикатором понимания, что вас используют, является дискомфорт. И здесь очень важный момент - довериться и прислушиваться к себе и своим ощущениям.

Часто это связано со стертыми личными границами. У каждого человека есть своя красная линия - момент, после которого начинает ощущаться напряжение. У кого эти границы четче, крепче, он может спокойно сказать, например: "Слушай, ты забываешь третий кошелек, в чем прикол?".

Мне это неприятно. А кто-то, возможно, рос в условиях, когда эти границы не уважали: если у человека нарушено чувство самоценности, ему часто кажется, что другие важнее его. Таким людям гораздо сложнее сказать "Нет", "Довольно", они очень долго терпят потребительское отношение к себе, а другие этим прекрасно пользуются.

Это, безусловно, вопрос, который лучше проработать с психотерапевтом, ведь от этого никто не застрахован и достаточно травматический опыт.

Есть небольшая уловка. Когда вы чувствуете какой-то подвох в просьбе к вам - не соглашайтесь сразу, скажите, что вам нужно подумать, посоветоваться с друзьями, родственниками. Это даст время разобраться в ситуации и принять решение.

И еще - когда вы боитесь говорить «нет», волнуясь, что можете потерять друга или подругу, прежде всего подумайте, нужен ли вам человек, который не придет на помощь, когда вам что-нибудь понадобится.

