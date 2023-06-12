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5 признаков токсичных отношений с мамой, о которых вам не говорят

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Понедельник 12 июня 2023 18:02
5 признаков токсичных отношений с мамой, о которых вам не говорят Признаки токсических отношений с мамой (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Когда речь идет о токсичных отношениях, сначала можно подумать, что это о романтических. Однако часто бывает так, что даже общение с мамой или папой может отравлять нашу жизнь и негативно влиять на ментальное здоровье.

О признаках токсичных отношений с мамой рассказала нейрокоуч Tina Aurum в своем Instagram.

Постоянная критика

Мама постоянно вас критикует, но сама вообще не воспринимает критику.
Для нее вы всегда не так одеваетесь, недостаточно работаете, не то говорите, не так себя ведете, плохо стараетесь. Однако она о себе так не думает.

Мама никогда не признает свою вину

Мама никогда не признает свою вину, особенно, когда вы вспоминаете детские истории, которые были для вас довольно неприятными.

Она всегда находит себе оправдание, или, еще хуже, может сказать вроде, что "такого не было, вы сочиняете и вообще вы сами во всем виноваты".

Позиция жертвы

Мать не несет никакой ответственности за происходящее в собственной жизни, постоянно жалуется, находит виновных, осуждает всех вокруг. Утверждает, что ей все мешают и не дают выбора.

Нарушение личных границ

Мамочка чрезмерно интересуется вашей личной жизнью. Ей все интересно: куда вы ходите, с кем встречаетесь, сколько спите, что едите и т. д. Личной жизни никакой.

Чувство вины и стыда

Мама часто вызывает у вас чувство вины или стыда. По любому поводу: за то, как вы выглядите, ведете себя, как часто наведываетесь к ней.

Телефонные разговоры часто начинаются с обвинений в том, что вы о ней забыли и совсем не цените.

По словам нейрокоуча, с такими родителями следует мягко, но четко очерчивать свои границы и отстаивать их.

Раньше мы рассказывали, как отличить токсичную дружбу от здоровой.

Также читайте, как понять, что ваши отношения основаны на нездоровой привязанности.

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