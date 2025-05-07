5 признаков, что ваш кот грустит, даже если выглядит нормально

Он перестал играть с любимыми игрушками

Если кот, который раньше гонял мячик по квартире, теперь лежит целыми днями без активности, это тревожный сигнал. Потеря интереса к игре часто свидетельствует о депрессивном состоянии или скуке. Особенно, если это длится больше нескольких дней.

Изменения в аппетите

Коты не едят от стресса так же как и люди. Если питомец игнорирует еду или, наоборот, начинает переедать, стоит обратить внимание. Это может быть как следствием эмоционального выгорания, так и проявлением физического недомогания.

Необычное поведение в туалете

Если кот вдруг начинает ходить "мимо лотка", это не всегда о протесте или болезни. Так животное может демонстрировать эмоциональный дискомфорт или просить внимания. Грусть или тревога часто нарушают привычки, которые были устоявшимися годами.

Он избегает контакта или наоборот - чрезмерно навязчивый

Некоторые коты в стрессе становятся затворниками, другие - липучками. В любом случае - это изменение поведения. Если ваш мурлыка прячется, не реагирует на голос или, наоборот, постоянно требует внимания, это может быть сигналом тоски.

Тихое "молчание" или чрезмерное мяуканье

Если кот стал молчаливым, хотя раньше активно "разговаривал", или же мяукает без причины, это проявление эмоционального состояния. Изменения в голосовом поведении - это речь кота, которую надо услышать вовремя.

Многие владельцы кошек считают, что когда кот ходит по квартире и постоянно мяукает - это признак сексуального желания. Но чаще всего именно так животное показывает, что ему грустно и не хватает внимания, или ему что-то от вас нужно (на ручки, насыпать корм, убрать туалет, поиграть). Еще крик может свидетельствовать о боли.

Чрезмерное вылизывание

Если кошка постоянно себя вылизывает без надобности - это не о чрезмерной чистоплотности. Именно таким образом животные пытаются снять чувство тревоги и скуки. В тяжелых случаях животное может выдирать из себя клочки шерсти и глотать их, или агрессивно искать на шерсти несуществующих блох.

Место для сна

Если ваш пушистик вдруг начал искать место для сна среди ваших вещей, в вашей кровати, в шкафу - стоит проследить за его поведением. Если для животного это не обычно, то может указывать на то, что у кота есть какая-то тревога и он прячется в места, где пахнет хозяином, чтобы расслабиться.

Деструктивное поведение

Ваш вежливый кот вдруг начал переворачивать горшки с цветами, царапать мебель или лазить по шкафам? Если для его характера это непривычное поведение, то возможно у животного стресс. И именно так оно не только его пытается успокоить, но и привлечь ваше внимание.

Что делать, если подозреваете, что кот грустит?

Во-первых, не наказывайте кота за поведение. Это может только усугубить состояние животного.

Во-вторых, проконсультируйтесь с ветеринаром, но не только о физическом состоянии. Вспомните, были ли изменения в доме: переезд, новый член семьи, отсутствие хозяина, ремонт. Все эти события могут вызвать у кота стресс.

Добавьте больше взаимодействия, новые полочки игры, ласки, чаще общайтесь и берите на руки, наблюдайте за реакцией.

Придерживайтесь стабильного графика. Кормите примерно в одно и то же время и уделяйте внимание.