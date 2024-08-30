5 признаков, что ваш кот вас очень любит

Хочет быть постоянно рядом

Проявлением кошачьей любви к хозяину будет желание находиться рядом с ним как можно больше времени. Поэтому, если ваша кошка всегда следует за вами из комнаты в комнату, это может означать, что она любит вашу компанию или просто знает, что вы - источник пищи.

Кошки, получающие много внимания и ласки от своих хозяев, ассоциируют их с приятными ощущениями. Поэтому они могут следовать за вами даже в ванную, ища больше внимания.

Еще один явный знак любви – это когда ваша кошка каждую ночь ложится спать вместе с вами и пытается прижаться как можно ближе. Такое поведение показывает, что животное стремится к физической близости.

Даже кошки, обычно не любящие контактировать с людьми и настороженно относятся к новому, часто спят рядом с хозяином. Это помогает им чувствовать себя в безопасности и покое.

Зрительный контакт

Вы можете узнать, любит ли вас ваша кошка, наблюдая ее реакцию на зрительный контакт. Кошки воспринимают взгляд как потенциальную угрозу, особенно когда это касается незнакомых людей или животных. Если ваша кошка не только смотрит в глаза, но и делает это с радостью, это уже хороший знак.

Особое внимание следует обратить на то, если она медленно моргает, ведь это одно из самых ярких проявлений доверия и привязанности. Такое медленное моргание считается поцелуем в мире кошек и свидетельствует о том, что она чувствует себя комфортно и спокойно рядом с вами.

Удары головой

Когда ваша кошка бьет вас головой или потирает о вас, это способ показать, что вы ей важны. Это как объятия для кошек. Кошка таким образом передает свой запах, чтобы заметить вас как часть своей территории. Она хочет, чтобы вы пахли так же, как и она, и это значит, что она вам доверяет.

Вы также можете заметить, что ваша кошка делает то же самое с разными предметами в доме, такими как мебель или другие вещи. Это помогает ему чувствовать себя комфортно и безопасно в своей среде. Поэтому, если ваша кошка часто прикасается к столику или другому предмету, это означает, что она обозначает эти вещи как часть своей территории.

Замешивание теста

Когда ваша кошка начинает "замешивать тесто" на ваших коленях или любом другом месте, это не просто милое занятие. Это ее способ показать, что она счастлива и чувствует себя уютно.

Это поведение, которое кошки заимствовали с детства, когда массировали маму, чтобы получить молоко. Даже когда они становятся взрослыми, часто продолжают это делать ради удовольствия.

Обратите внимание, если ваша кошка нежно кусается или царапает вас когтями - это тоже проявление любви и доверия. Такое поведение указывает, что оно ощущает себя удобно рядом с вами.

Мяуканье и мурлыканье

Вы могли заметить, что кошки мяукают только к людям. Они не нуждаются в вербальном общении друг с другом, но знают, что мяуканье может вызвать реакцию хозяина - пищу, лакомство или поглаживание.

Кошки могут издавать разные звуки, такие как мурлыканье (ритмическое урчание), трели (высокий писк) или щебетание (обычно, когда наблюдают за чем-то). Все эти звуки – это особый способ связи, который ваша кошка использует, чтобы проявить чувства и показать свои желания.