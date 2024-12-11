5 невероятных ледяных отелей, которые запомнятся на всю жизнь

Hotel de Glace, Квебек, Канада

Знаменитый на весь мир ледовый отель Hotel de Glace расположен на территории живописной провинции Сен-Габриэль-де-Валькартье, всего в получасе езды от Квебека. Каждый раз в начале зимнего сезона здесь появляются уникальные тематические украшения и вся необходимая для отдыха инфраструктура.

Чтобы воплотить это волшебство, используется около 500 тонн льда и 15 000 тонн снега. Созданием многих скульптур занимаются художники Диснея. В атмосферных ледовых комнатах, где температура воздуха колеблется от -3 до -5°C, отдыхающих ждут эксклюзивные предметы мебели и теплые спальные мешки с подушками.

А номера премиум-класса дополнительно оборудованы каминами и отдельными спа-зонами. Кроме того, в Hotel de Glace гости могут приятно провести вечер по дегустации коктейлей в атмосферном баре, посетить спа-салон и отправиться всей семьей на ледовую горку.

Hotel de Glace (фото: gcv-static.azureedge.net)

Icehotel, Юккасярви, Швеция

Шведский Icehotel с гордостью носит звание первой в мире ледовой гостиницы. Каждый раз, начиная с 1989 года, на территории живописного села Юккасярви строится настоящий городок со льда и снега. В распоряжении гостей как стандартные номера, так и уникальные арт-люксы, отличающиеся необычными тематическими интерьерами.

Это место часто сравнивают с музеем под открытым небом - ледовые произведения искусства здесь действительно можно рассматривать часами. В отеле работает бар и ресторан, где подают блюда местной кухни, спа-салон, лаунж-зона и специальная комната, где можно увидеть имитацию северного сияния.

Icehotel, Юккасярви (фото: cf.bstatic.com)

Sorrisniva Igloo Hotel, Альта, Норвегия

Sorrisniva Igloo Hotel - самый северный в мире отель, сделанный из льда, который ежегодно удивляет отдыхающих новыми декорациями. Отель площадью 2000 м² каждый сезон строят в 20 км от центра Альты, у реки. Все конструкции, включая мебель и декор, делаются из льда, а температура воздуха в помещениях обычно составляет от -4 до -7 °C.

Гости могут поселиться в одном из 30 комфортабельных люксов, украшенных ледовыми скульптурами. Чтобы не замерзнуть ночью, вам предложат меховые подстилки и теплые спальные мешки. Большим плюсом является то, что в отдельной зоне отеля есть отапливаемый деревянный корпус, где можно согреться, посетить сауну и джакузи.

А в ресторане Laksestua обязательно стоит попробовать изысканные блюда норвежской кухни. Отель предлагает следующее: ледовый бар, конференц-зал и часовня. Осмотреть живописную природу окрестностей отдыхающие могут во время прогулки по снегоходам или собачьим упряжкам.

Sorrisniva Igloo Hotel (фото: cf.bstatic.com)

Arctic Snow Hotel & Glass Igloos, Рованиеми, Финляндия

Еще одно прекрасное место для любителей экзотического отдыха расположено в финской Лапландии, в 25 км от города Рованиеми.

Кто-то предпочитает полностью ледовые люксы, а кто-то выбирает для себя комфортные стеклянные иглу с теплыми полами и прозрачными крышами. В номерах отеля нет отдельных туалетов и душевых - они общие и находятся рядом с комнатами.

Помещение Arctic Snow Hotel & Glass Igloos украшено красивыми ледовыми композициями и иллюминацией. На территории отеля есть специальная сигнализация, которая сообщает гостям о появлении долгожданного северного сияния.

Arctic Snow Hotel & Glass Igloos (фото: santaclausvillage.info)

Hotel of Ice, Фегераш, Румыния

Не менее впечатляющая ледовая гостиница Hotel of Ice расположена в румынских горах Фегераш, в районе озера Балеа. Апартаменты в виде ледяной иглы находятся на высоте 2034 метра над уровнем моря.

Это место идеально подходит для тех, кто хочет насладиться настоящим умиротворенным, спокойным отдыхом и удивительной атмосферой полного единения с природой. В распоряжении гостей - огромные кровати, уютная подсветка и оригинальные предметы мебели со льда.

На территории отеля работает ресторан, в котором подают традиционные блюда, приготовленные по старинным трансильванским рецептам, а также уютный айс-бар и маленькая церковь, где можно пожениться.

Hotel of Ice (фото: callingforthewild.com)