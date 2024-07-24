5 самых высоких небоскребов Украины, от которых перехватывает дух

Carnegie Center + Tower

Carnegie Center + Tower - это небоскреб в Киеве, состоящий из двух секций: 47-этажного жилого комплекса и 18-этажного офисного центра, соединенных между собой 8-этажным "переходом".

На 2023 год это здание было самым высоким небоскребом в Украине. Имеет высоту по крыше 168 метров.

Carnegie Center+Tower расположен на Кловском спуске (фото: Википедия)

Gulliver

Многофункциональный комплекс Gulliver является современным сооружением "бизнес-класса" в Киеве с высотой 141,8 м, что делает его вторым высоким зданием в Украине.

Комплекс состоит из двух частей: 35-этажного бизнес-центра и 16-этажного развлекательного комплекса.

Gulliver (фото: Википедия)

"Парус"

Бизнес-центр "Парус" - это 33-этажное здание класса "А" в Киеве. Строительство продолжалось с 2004 года по апрель 2007 года.

В период с 2005 по 2008 год он был самым высоким небоскребом Украины. Имеет высоту по крыше 133 м и общую - 149 м.

"Парус" расположен в в Киеве, на улице Мечникова (фото: Википедия)

Jack House

Jack House в Киеве имеет 39 этажей и высоту 141 м. Был построен в 2012-2018 годах. Третий по высоте дом в Киеве и Украине (или четвертый, потому что уступает общей высотой "Парусу").

Небоскреб можно увидеть в Киеве на бульваре Леси Украинки (фото: Википедия)

Taryan Towers

Жилой комплекс Taryan Towers - это трехсекционный небоскреб в Киеве, который имеет 35 этажей и входит в число самых высоких зданий Украины. Две из трех секций были завершены в 2020 и 2023 годах и введены в эксплуатацию в 2021 и 2023 годах соответственно. Также имеет высоту около 140 метров.

Taryan Towers находится в Киеве, на улице Иоанна Павла II (фото: Википедия)