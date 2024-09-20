5 самых красивых мест для скалолазания в Украине

Каменец-Подольский

Одно из самых известных и самых больших мест для скалолазания в Украине расположено в городе Каменец-Подольский, Хмельницкой области. Здесь находится 156 маршрутов на 11 секторах, и количество постоянно увеличивается, что делает это место привлекательным для скалолазов всех уровней.

Добраться сюда можно поездом из Киева или Хмельницкого, а затем автобусом до Каменца. Скалы расположены в каньоне реки Смотрич, под мостом, соединяющим старую и новую части города, что придает особый колорит.

Лазить можно с марта по ноябрь, однако летом из-за жары лучше подниматься утром или вечером. Категории маршрутов варьируются от 5с до 8б, что подходит как новичкам, так и опытным скалолазам.

Скалы в каньоне реки Смотрич (фото: Shambala.com.ua)

Букский каньон

Букский каньон - живописное место, расположенное на реке Горный Тикич в Черкасской области. Это место привлекает внимание скалолазов и туристов благодаря невероятным пейзажам, тишине и удаленности от городской суеты.

Добраться до Буков можно автобусом из Киева или Умани, который занимает около двух часов. Для проживания доступны палаточные городки или аренда жилья у местных жителей.

Каньон известен своей комфортной прохладой даже в жаркие дни, благодаря близости реки и тени скал. Большое количество маршрутов разной сложности, от категории 5а до 8б, делает Букский каньон идеальным местом для скалолазов с разным уровнем подготовки.

Также можно насладиться прогулками по ландшафтному парку, сплавам на лодках и купанием в прохладных водах Горного Тикича.

Букский каньон (фото: Shambala.com.ua)

Дениши

Дениши - популярный скалолазный район Житомирской области, расположенный неподалеку от города Житомир.

Сюда приезжают как новички, так и опытные скалолазы, поскольку скальный массив предлагает множество маршрутов категорий от 5а до 7а. Самый простой способ добраться до Денишей - пригородный автобус из Житомира, поскольку место расположено в 20 км от города.

Скалы в Денишах - это гранитные стены высотой до 25 метров, что делает их великолепными для тех, кто только начинает свое знакомство со скалолазанием. Остановиться можно в палатках у скал или в санатории, однако стоит заранее запастись водой и едой из-за ограниченного количества магазинов в селе.

Скалы в Денишах (фото: Shambala.com.ua)

Скалы Довбуша

Скалы Довбуша - это уникальный природный памятник, расположенный в Ивано-Франковской области, недалеко от города Болехов. Место стало популярным среди скалолазов благодаря своим природным гранитным формациям, высота которых достигает 40 метров.

Скальный массив имеет многочисленные маршруты для разных уровней подготовки, что делает его привлекательным как для начинающих, так и профессионалов. Известняковые скалы с множеством пассивов подходят для длительных тренировок без риска серьезно травмировать пальцы.

Туристы могут остановиться в палатках или воспользоваться местными усадьбами для ночлега, а также посетить исторические и природные достопримечательности региона.

Скалы Довбуша (фото: Gorgany.com)

Скалы Южноукраинская

Еще один скальный массив расположился вдоль реки Южный Буг в Николаевской области, близ города Южноукраинск, в честь которого этот район получил свое название.

Скалы Южноукраинска высотой до 30 метров, с тремя секторами и 42 трассами, из которых самый простой маршрут имеет категорию 5а, а самый сложный - 7б. В летние дни с полудня до пяти вечера скалы находятся под палящим солнцем, поэтому лучшее время для лазания - утро или вечер.

Гранитная порода местами может быть острой и сыпучей, однако этот район является отличным местом для начинающих.

Кроме скалолазания, вы можете насладиться великолепными пейзажами, покупаться в порогах Буга, а также посетить национальный природный парк "Бугский Гард", который признан одним из 7 чудес Украины.

Скалы Южноукраинская фото: Shambala.com.ua)