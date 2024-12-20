5 лучших игровых ноутбуков, которые сделают новогодние праздники незабываемыми

ASUS ROG Zephyrus G14

Цена: от 49 999 гривен

Asus ROG Zephyrus G14 продолжает оставаться одним из лучших ноутбуков для геймеров, сочетая производительность и портативность. В этом году он стал еще лучше благодаря переработанному алюминиевому корпусу, превосходному OLED-дисплею с разрешением 2560x1440 (QHD) и снижению веса до 1,5 кг.

Устройство оснащено мощным процессором AMD Ryzen 9 8945HS, графикой NVIDIA GeForce RTX 4070, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и быстрым SSD-накопителем на 1 ТБ.

Несмотря на отсутствие опции RTX 4080, новая модель компенсирует это снижением веса, стильным дизайном и улучшенной автономностью до 10 часов, что делает ее идеальным выбором для тех, кто ценит баланс между мощностью и удобством.

ASUS ROG Zephyrus G14 (фото: Engadget)

Razer Blade 14

Цена: от 79 999 гривен

Razer Blade 14 остается одним из лучших аналогов MacBook Pro среди игровых ноутбуков благодаря качеству сборки и характеристикам.

Модель оснащена 14-дюймовым QHD+ дисплеем с частотой обновления 240 Гц, процессором AMD Ryzen 9 8945HS и графикой NVIDIA RTX 4060 или 4070 на выбор. Это позволяет наслаждаться плавным геймплеем в самых требовательных играх и обеспечивает высокую точность, например, при прицеливании в Overwatch 2.

Хотя ноутбук не предлагает OLED-экрана, как у конкурента Zephyrus G14, его алюминиевый корпус и производительность делают его превосходным выбором для геймеров.

Максимальная конфигурация включает до 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ SSD и обеспечивает до 7 часов автономной работы. Учтите, что за такое сочетание премиальных характеристик придется заплатить немалую сумму.

Razer Blade 14 (фото: Engadget)

Dell G15

Цена: от 37 500 гривен

Dell G15 предлагает отличное сочетание производительности и цены, идеально подходящее для тех, кто ищет бюджетный игровой ноутбук. Он оснащен 15,6-дюймовым Full HD экраном с частотой обновления 165 Гц, процессором Intel Core i5-13450HX, графикой Nvidia GeForce RTX 4050, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ SSD.

Хотя корпус выполнен преимущественно из пластика, а дисплей не имеет премиальных функций, за цену менее 1000 долларов это одно из самых мощных решений. При весе 2,8 кг ноутбук обеспечивает до 6,5 часов автономной работы, что делает его практичным выбором для повседневного использования и игр.

Dell G15 (фото: Engadget)

Alienware m16 r2

Цена: от 74 999 гривен

Dell представила обновленную модель Alienware m16 R2, которая отличается новым дизайном, более легким корпусом и улучшенными характеристиками. Он оснащен 16-дюймовым QHD+ дисплеем с частотой обновления 240 Гц, процессором Intel Core Ultra 9 185H, графическим процессором Nvidia GeForce RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ SSD.

Вес ноутбука составляет 2,5 кг, что на 20 процентов легче предыдущей модели, а батарея емкостью 90 Вт/ч обеспечивает достойную автономность.

Alienware m16 R2 остается мощным инструментом для игр, способным справляться с такими играми, как Cyberpunk 2077, и привлекает своим впечатляющим экраном.

Alienware m16 r2 (фото: Engadget)

Asus ROG Strix G18

Цена: от 99 999 гривен

ROG Strix G18 - это игровой ноутбук с 18-дюймовым экраном, предназначенный для самых требовательных пользователей, таких как геймеры и редакторы медиа.

Он оснащен процессором Intel Core i7-13650HX последнего поколения, графическим процессором Nvidia GeForce RTX 4080, 16 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ SSD. Этот ноутбук идеально подходит тем, кто ищет мощную технику с большим экраном, и при этом он остается относительно доступным по цене.

Вес устройства составляет почти 5,5 кг, что делает его не таким портативным, но идеальным для стационарного использования и игр на большом экране.

Asus ROG Strix G18 (фото: Engadget)