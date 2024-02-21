5 самых эффективных упражнений для похудения, которые по силам каждому

Выполнение физических упражнений ускоряет метаболизм, помогает нарастить мышечную массу, а также сбросить лишний вес. Но для достижения желаемого эффекта, кроме занятий спортом, нужно еще создать дефицит калорий в рационе.

О том, какие упражнения наиболее эффективны для похудения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Eat This, Not That.

Жим гантелей лежа

Жим гантелей, нацеленный на грудь, дельты, трицепсы эффективно формирует ключевые мышцы верхней части тела, повышая общую силу.

Для выполнения упражнения нужно сесть на лавку, держать гантели на высоте плеч, ладони направить внутрь. Затем поднимите гантели, полностью выпрямив руки, затем медленно опустите их до уровня плеч. Далее толкните гантели назад, сжимая мышцы груди и трицепсы. Держите ноги ровно на полу. Выполните три подхода по 12-15 повторений с 60 секундами отдыха между подходами.

На картинке показано, как правильно выполнять упражнение (фото: Shutterstock)

Поднятие штанги

Это упражнение задействует много групп мышц во время каждого повторения, способствуя сжиганию калорий и развитию мышц.

Поставьте ноги на ширине плеч, затем согните колени и отведите бедра назад, чтобы потянуться вниз и взять штангу. Протолкнитесь через пятки и потяните бедра вперед, чтобы подняться, сжимая ягодицы. Во время движения держите спину прямой. Осторожно сверните штангу на пол, выполнив движение в обратном направлении. Выполните три подхода по 8-12 повторений с 60 секундами отдыха между подходами.

На картинке показано, как правильно выполнять упражнение (фото: Shutterstock)

Упражнения с гантелями одной рукой

Это упражнение нацелено на формирование мышц верхней части спины, включая широкие, ромбовидные и задние дельты, а также привлекает бицепсы и предплечья.

Расставьте ноги на ширине бедер и наклонитесь вперед с ровной спиной, пока верхняя часть тела не будет почти параллельна полу. Одну руку поставьте на лавку, чтобы держать равновесие. Другой рукой поднимайте гантель так, как показано на картинке. Сделайте от 15 до 20 повторений с 60 секундами отдыха между подходами на каждую руку.

На картинке показано, как правильно выполнять упражнение (фото: Shutterstock)

Приседания со штангой

Это прекрасное упражнение для ускорения метаболизма, поскольку оно задействует многочисленные большие группы мышц, вызывая значительное сжигание калорий и способствуя росту мышц. Они в основном нацелены на четырехглавые мышцы, ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и нижнюю часть спины.

Возьмите штангу так, как показано на картинке, ноги при этом должны быть на ширине плеч. Приседая на корточки, ваши квадрицепсы должны быть расположены параллельно полу. Выполните от 8 до 12 повторений с 90 секундами отдыха между подходами.

На картинке показано, как правильно выполнять упражнение (фото: Shutterstock)

Плечевой пресс

Это упражнение задействует несколько групп мышц в верхней части тела. В основном оно нацелено на дельтовидные мышцы плеч, а также привлекает трицепсы и верхние мышцы груди для дополнительной силы и тонуса.

Сядьте на скамейку и возьмите гантели в каждую руку на уровне плеч, ладонями вперед. Поднимайте гантели вверх, держа локти слегка изогнутыми. Опустите гантели на высоту плеч и повторите упражнение. Выполните три подхода по 12-15 повторений с 60 секундами отдыха между подходами.

На картинке показано, как правильно выполнять упражнение (фото: Shutterstock)