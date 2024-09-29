5 самых удивительных рыб, которые можно поймать в Украине: где они водятся и как выглядят

Солнечный окунь

Солнечный окунь - представитель семейства центрарховых, встречающийся в Украине в реках, лиманах и водохранилищах, в частности в Крыму, дельте Дуная и водохранилищах Днепровского каскада.

Этот вид был завезен из Северной Америки, где его природный ареал обхватывает США и Канаду. Солнечный окунь имеет яркую окраску и тело, сплюснутое по бокам, поэтому в английском языке его называют "pumpkinseed".

В Украине солнечный окунь активно распространяется с 1946 года.

Солнечный окунь (фото: Википедия)

Серебряный карась

Серебряный карась считается самым распространённым видом рыб в наших водоемах, хотя еще в середине XX века его в Украине не было. Этот вид рыбы попал к нам из Китая, где его культивировали еще при династии Хань.

Серебряный карась обладает высокой жизнестойкостью и может пережить спуск водоема, зарывшись в ил. Его распространение привело к вытеснению аборигенного золотого карася, который теперь внесен в Красную книгу Украины.

Расселение серебряного карася в украинских водоемах также привело к понижению численности многих других видов рыб.

Серебряный карась (фото: Рыбалка.in.ua)

Амурский чебачок

В Украине водится такая рыба, как амурский чебачок. Это пресноводная рыба, родом из Японии и Китая, обитающая во всех водоемах нашей страны, ведя незаметную жизнь.

Она попала к нам в 50-е годы прошлого века благодаря интродукции и начала быстро заселять европейские водоемы. Сейчас амурский чебачок распространен почти по всей Европе, кроме скандинавских стран.

В Днепре на 10 квадратных метрах водится несколько килограммов рыбы. Ее многочисленные стаи подрывают кормовую базу ценных рыб и уничтожают их икру. Чебачек также может кусать купальщиков за ноги, что делает его неприятным соседом в водоемах.

Амурский чебачок (фото: Википедия)

Мшанка

Мшанка удивительная, или Pectinatella magnifica, - это колония организмов, образующих желеобразные шары весом до 6 килограммов. Родом из Северной Америки, она попала в Европу в конце XIX века с балластными водами. В последние годы мшанка активно распространяется по новым территориям.

Мшанку впервые обнаружили и исследовали недавно в Днепре, недалеко от села Осещина Вышгородского района. Она, вероятно, попала сюда из дельты Дуная, прикрепившись к рыболовному снаряжению. Появление мшанки в Днепре является тревожным сигналом для экологов.

Мшанка (фото: Википедия)

Кольчужный сом

Кольчужный сом, также известный как лорикария, происходит из рек Южной Америки. Эта рыба имеет характерное тело, покрытое костными пластинками, напоминающими кольчугу, защищающую ее от хищников.

Кольчужные сомы ведут донный образ жизни, питаясь преимущественно водорослями и остатками органических веществ. Они являются важными жителями аквариумов, где помогают поддерживать чистоту, поедая водоросли с поверхности стекла и декора.

Благодаря своему мирному характеру они хорошо уживаются с другими видами рыб. Кольчужный сом любит теплую воду и требует укрытий, чтобы чувствовать себя комфортно. В 2020 году кольчужный сом был впервые выловлен в Днепре.

Кольчужный сом (фото: vechirniy.kyiv.ua)