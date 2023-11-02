5 самых трендовых фасонов пальто 2023-2024. А какой вам нравится? (фотопримеры)

Пальто на осень и зиму - это именно та практичная вещь, которая точно поможет пережить холодное время. Вы можете выбрать разный материал, длину и фасон, и самое главное - это то, что вы всегда будете выглядеть стильно.

Какие фасоны пальто в тренде этого сезона, показывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на подборку журнала Elle .

Шарф-накидка в комплекте

Начнем с самого необычного тренда этого сезона - пальто с шарфом-накидкой. Фактически это стилизованный под шарф воротник, дополнительно защищающий от ветра или дождя, например.

Кроме того, такой фасон придаст вашему образу многослойности, которая тоже на пике популярности. Поэтому выходит, что одним элементом гардероба вы подчеркиваете сразу две модных тенденции.

Пальто с шарфом-накидкой (фото: elle.ua)

Дафлкот

Это несколько видоизмененный фасон, но достаточно близкий к знакомому нам. Дафлкот - прямое однобортное пальто с массивным капюшоном и застежками на длинных петлях. Прообразом дафлкота можно считать британскую униформу конца XIX века.

Именно поэтому дафлкоты сначала носили только мужчины, однако впоследствии они свободно перекочевали в женский гардероб.

Мужской и женский дафлкот (фото: elle.ua, pinterest.com)

Клетчатый стиль

Выделяться среди классических бежевых или черных пальто вам поможет большая клетка. Идеально, если вы предпочтете яркие смелые цвета. Однако нейтральные оттенки также отлично справятся со своей ролью.

Но в то же время не переборщите с принтами. Если в вашем образе уже есть клетка, остальную одежду лучше выбирать нейтрального дизайна.

Клетчатое пальто (фото: pinterest.com)

Макси

Эта длина стала трендовой за последние несколько сезонов, поэтому использование ее в пальто - не исключение. Наиболее актуальные модели - это именно те, которые достают до пола.

При этом можно надевать вещи любой длины с таким объемным верхом. Такое сочетание будет выглядеть очень стильно.

Пальто длины макси (фото: pinterest.com)

Объемные плечи - тренд

Как видим, массивность и объем присутствуют повсюду, поэтому и крой пальто с объемными плечами входит в пятерку наиболее популярных. Более того - чем объемнее плечи, тем лучше.

Как и в предыдущем варианте, под массивный верх можно выбирать тонкий, легкий и плотный низ, чтобы сделать образ гармоничным и сбалансированным.

Пальто с большими плечами (фото: elle.ua)