За 5 месяцев 38 кг! Как 31-летняя женщина похудела после того, как была шокирована отражением в зеркале

История похудения женщины

Карли Камминг рассказала, что именно вдохновило ее начать худеть.

"Я только что вернулась домой из семейного отпуска с мужем и двумя маленькими детьми. Я смотрела на фотографии, и спрашивала себя, это действительно я? Мне было стыдно, когда я смотрела на меня в зеркало. Я выглядела намного старше своего возраста, и я чувствовала себя несчастной", - рассказала она.

Так выглядела Карли до похудения (Скриншот)

Карли из Эдинбурга говорит, что с детства у нее были неприятные отношения с едой и она всегда боролась со своим весом.

"Я помню, как в детстве я постоянно ела сладкое", - признается она.

Тогда мама двоих детей решила, что ей нужно что-то менять. Она начала с малого - начала больше ходить пешком и отказалась от нездоровой пищи.

"Я начала с того, что просто больше гуляла. Я также начала готовить себе здоровую пищу и отказалась от фаст-фуда", - рассказала Карли.

Со временем Клэр начала добавлять в свой распорядок дня и другие виды физической активности. Она начала посещать спортзал и заниматься йогой.

"Я поняла, что мне нужно не только похудеть, но и укрепить свое здоровье. Поэтому я начала заниматься различными видами спорта", - добавляет она.

Карли начала правильно питаться и ходить в зал (Скриншот)

Благодаря своей настойчивости Карли удалось похудеть на 38 килограммов. Она также стала чувствовать себя намного лучше - у нее появилось больше энергии, и она стала более уверенной в себе.

"Я хочу, чтобы люди знали, что они могут похудеть, если захотят. Для этого нужно только желание и немного усилий", - резюмировала женщина.