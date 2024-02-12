5 мифов о питании, в которые верят почти все люди

Миф 1. Темный хлеб полезнее светлого

К сожалению, это не так просто. Темный хлеб часто является намеренно используемой оптической иллюзией.

Вместо того чтобы использовать естественно темные зерна, такие как рожь или полба, некоторые виды хлеба, приготовленные из чистой белой муки, "окрашиваются" в темный цвет с помощью солодового экстракта.

Это создает впечатление, что это полезный продукт, хотя на самом деле он содержит светлую пшеницу. Вот почему важно всегда читать состав перед покупкой хлеба.

Миф 2. Жир вреден для организма

Это утверждение нельзя обобщать. Не все жиры одинаковы. Помимо вредных для здоровья насыщенных жирных кислот, которые в основном содержатся в гамбургерах, пицце и другом фаст-фуде, существуют также ненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в авокадо или рыбе.

А они чрезвычайно важны для организма. Точно так же, как углеводы и белки, они нужны нам для физического и умственного функционирования.

Миф 3. Цитрусовые - это бомба с витамином С

Откусите апельсин один раз и ваш запас питательных веществ будет заполнен? Серьезно? Пища с самым высоким содержанием витамина С - это не лимон или апельсин, как многие ошибочно полагают.

На самом деле это пепперони, наполненные витамином С. Для сравнения: стручок острого перца содержит в три раза больше витамина С, чем лимон.

Миф 4. Углеводы приводят к ожирению

Этот тезис сохраняется. Как и в случае с жирами, это зависит от типа углеводов, которые мы добавляем в наш организм. Полноценными и в то же время "хорошими" углеводами являются те, которые совершенно не обработаны химически.

Зародыш и отруби здесь все еще находятся в зерне. Иная ситуация с рафинированными углеводами (содержится в белой муке и сахаре).

После обработки на нем нет ни зародышей, ни отрубей. Таким образом, в отличие от полезных продуктов, они не насыщают надолго и не способствуют естественному пищеварению. Когда дела идут совсем плохо, ты даже становишься голодным. И это действительно может сделать вас толстым.

Миф 5. Два литра воды в день необходимы

Пить много воды полезно для здоровья. Это факт. Но вам следует меньше придерживаться правила двух литров в день и больше прислушиваться к своему организму. Если на улице жарко или вы занимаетесь спортом и сильно потеете, вам может понадобиться гораздо больше.

Это также зависит от размера и веса. Высокому человеку требуется больше жидкости, чем низкорослому.

Чтобы узнать, сколько достаточно жидкости, лучше всего придерживаться следующей формулы: 30 мл х масса тела = суточная потребность в жидкости.

При весе в 70 килограммов это соответствует примерно 210 миллилитрам - чуть больше двух литров.