5 шагов укрепить иммунитет ребенку, чтобы он не болел в саду и школе

Осень – это время, когда школьники возвращаются в коллектив и иногда начинают сразу болеть.
Как поддержать детский иммунитет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Детские заболевания, в основном инфекции верхних дыхательных путей, возникают из-за того, что иммунная система детей еще не сформирована. Частоту заболеваний увеличивает ежедневный контакт с вирусами и бактериями, которым подвергаются молодые в яслях, детских садах и школах.
К счастью, родители не беспомощны перед детскими болезнями. Они могут заботиться об иммунитете детей с первых дней жизни, адаптируя ежедневные привычки к рекомендациям по питанию и активности самых маленьких. Исследования четко показывают, что правильное питание, физические упражнения и времяпрепровождение на свежем воздухе значительно повышают иммунитет у детей.
Больше движения, меньше времени за экраном!
Занятия спортом и двигательная активность способствуют правильному развитию кровеносного, дыхательного и опорно-двигательного аппарата. Они также помогают поддерживать необходимую массу тела и положительно влияют на психическое состояние детей. Исследования показывают, что дети, занимающиеся спортом, лучше справляются с учебой и стрессом. Дети, регулярно занимающиеся спортом, более отзывчивы, веселы и лучше спят.
Помня о благотворном влиянии физических упражнений на здоровье детей, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала стандарты, сколько времени ребенок до 5 лет должен уделять физической активности и сколько времени перед экранами электроприборов. :
Дети постарше также должны соблюдать определенные стандарты повседневной деятельности. Все дети от 6 лет должны быть обеспечены не менее 60 минут физической активности средней или высокой интенсивности в день.
Не реже трех раз в неделю физические нагрузки должны быть направлены на укрепление и формирование мышц и костей, поэтому групповые или индивидуальные игры и занятия с мячом, бег, прыжки, катание на велосипеде, роликовых коньках, то есть занятия, способствующие развитию силы и скорости. идеально подходит для детей и гибкости.
По времени, проведенному перед экранами, Американская академия педиатрии рекомендует детям младшего школьного возраста (6-12 лет) проводить перед экранами не более 120 минут, а подросткам от 13 лет не более 4 часов.
Выбирайте здоровую пищу
Правильно сбалансированное питание является отправной точкой для укрепления иммунитета через желудок и прежде всего кишечник. Меню ребенка должно быть богато овощами, фруктами и клетчаткой. Сладости и обработанные продукты следует уменьшить в вашем ежедневном рационе.
В питании детей и подростков следует обратить особое внимание на:
Природные пробиотики - это штаммы полезных бактерий, которые встречаются в пищеварительном тракте и составляют биологический защитный барьер организма. Восполнять их дефицит следует путем введения в ежедневный рацион ребенка молочных продуктов, содержащих молочнокислые бактерии, таких как кефир, йогурт и квашеные овощи (огурцы, капуста).
Железо играет немаловажную роль в борьбе с вирусными и бактериальными инфекциями. Поэтому этот элемент не должен отсутствовать в рационе детей и подростков.
Его богатые источники включают, среди прочего: пшенную и гречневую крупу, бобовые, семена и овощи (свекла, картофель, брокколи).
Омега-3 кислоты и витамин D - необходимы для правильного умственного и физического развития детей, а также положительно влияют на иммунитет. Мы можем найти их в рыбе и рыбьем жире, но в этом случае может потребоваться дополнение под наблюдением педиатра, поскольку удовлетворить суточную потребность в витамине D из пищи может оказаться сложно.
Сон – очень важный
Сон необходим для нормального функционирования организма. Он оказывает влияние как на психическое, так и на физическое состояние, включая процессы регенерации и формирования иммунитета.
Чтобы детский организм в полной мере воспользовался преимуществами сна, ему необходимо создать условия для длительного отдыха.
Однако дети старшего школьного возраста (6-13 лет), согласно рекомендациям The National Sleep Foundation (NSF), должны спать от 9 до 11 часов в сутки, а подростки (14-17 лет) должны спать от 8-10 часов в день.
Читайте также, какие продукты есть детям, чтобы они были разумными.
Читайте также, что ранее эксперт рассказал о плюсах и рисках диетических добавок.