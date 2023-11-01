Какой iPhone купить в 2023 году: перечислены лучшие варианты под любой бюджет

Смартфоны iPhone всегда были в центре внимания, и 2023 год не исключение. После выпуска новых моделей в сентябре, цены на устройства Apple начинают меняться: предыдущие модели становятся доступнее, а некоторые смартфоны выходят с рынка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский портал о телефонах Gizchina.

iPhone 15 Pro Max

Отличный выбор для тех, кто желает все наилучшее и не готов жертвовать качеством.

Этот флагман оснащен мощным процессором A16 Bionic, гарантирующим высокую производительность. Обладает впечатляющей системой камер с множеством функций, включая улучшенный режим ночной съемки и возможность записи видео в 8K.

Очень яркий и качественный Super Retina XDR дисплей с поддержкой ProMotion для плавной работы. С дополнительными возможностями телефон имеет водозащиту, Face ID и многое другое.

iPhone 15 Pro Max (фото: Comfy )

iPhone 15

Подойдет тем, кто хочет высокой производительности, но не готов переплачивать за дополнительные камеры и функции.

Смартфон использует тот же процессор A16 Bionic, что и iPhone 15 Pro Max, обеспечивая высокую скорость работы. Обладает хорошей камерой, но с небольшими ограничениями по сравнению с Pro-версией. Хороший Super Retina XDR-дисплей, но без поддержки ProMotion.

Дополнительные возможности включают в себя Face ID, водозащиту и другие стандартные функции iPhone.

iPhone 15 (фото: Apple)

iPhone 14 Pro

Отличный выбор для тех, кто ищет мощный и стильный смартфон с продвинутыми возможностями.

У него прекрасный дизайн с корпусом из высококачественных материалов. Экран iPhone 14 Pro представляет собой Super Retina XDR OLED-дисплей с яркими и насыщенными цветами. Мощный процессор A16 Bionic обеспечивает отличную производительность и быструю работу приложений.

В смартфоне представлена система тройной камеры с разными режимами и возможностями съемки. Также гаджет поддерживает 5G технологии для быстрого доступа в интернет и потокового воспроизведения видео. Емкий аккумулятор обеспечивает длительное время автономной работы смартфона.

Операционная система iOS 16 предлагает множество функций и приложений для повседневного использования.

iPhone 14 Pro (фото: Amazon)

iPhone 13

Этот смартфон представляет собой обновленную версию предыдущей модели iPhone 12 и ряд важных улучшений и новых функций. Оснащен процессором A15 Bionic, который обеспечивает производительность и эффективное управление энергопотреблением.

Устройство имеет 6,1-дюймовый Super Retina XDR-экран с яркими и насыщенными цветами. Экран также поддерживает технологию ProMotion для плавного отображения контента.

iPhone 13 оснащен двойной камерой с улучшенными оптическими характеристиками и режимом ночной съемки для качественных фотографий и видео при низкой освещенности. Смартфон поддерживает сеть 5G для быстрого доступа в Интернет.

Гаджет представляет собой надежный и функциональный смартфон с улучшенными характеристиками, предоставляющий пользователю возможности для общения, развлечений и работы.

iPhone 13 (фото: Comfy)

iPhone 13 Pro

Этот гаджет оснащен мощным процессором A15 Bionic, обеспечивающим высокую скорость работы и эффективное управление энергопотреблением. Также устройство имеет 6,1-дюймовый Super Retina XDR-экран с технологией ProMotion, что обеспечивает плавное отображение контента и поддержку HDR для ярких и качественных изображений.

iPhone 13 Pro имеет тройную камеру с системой стабилизации изображения, которая позволяет делать прекрасные фотографии и видео, включая режим ночной съемки. Смартфон также поддерживает 5G технологии для быстрого доступа в Интернет и загрузки данных. Оснащен прочным корпусом с повышенной стойкостью к воде и пыли (IP68).

iPhone 13 Pro представляет собой высокопроизводительный и качественный смартфон для тех, кто ищет передовые технологии и возможности в мобильных устройствах.

iPhone 13 Pro (фото: Amazon)

iPhone 12

Телефон имеет процессор A14 Bionic, обеспечивающий эффективное управление производительностью и энергией. Устройство имеет 6,1-дюймовый экран Super Retina XDR с технологией OLED для ярких и четких изображений.

iPhone 12 поддерживает 5G-технологию для быстрой передачи данных и сверхбыстрой загрузки. Он также оснащен двойной камерой с режимом ночной съемки для качественных фотографий при низком освещении. Функции устройства поддерживают iOS, такие как FaceTime, Apple Pay и Siri.

Смартфон также является отличным сочетанием продукции, качеством изображения и современных технологий.

iPhone 12 (фото: Цитрус)

iPhone SE (2022)

Этот смартфон сочетает в себе высокое качество и доступную цену. Он оснащен процессором A15 Bionic, обеспечивающим отличную производительность.

iPhone SE (2022) имеет компактный дизайн с 4,7-дюймовым Retina HD-экраном и кнопкой Touch ID для безопасной разблокировки и оплаты. Смартфон оснащен одной камерой с возможностью записи 4K-видео и поддерживает функции iOS, включая FaceTime, Apple Pay и многие другие.

Это отличный выбор для ищущих надежный и мощный iPhone по более доступной цене.

iPhone SE (2022) (фото: Digital Trends)