5 косметических процедур, которые лучше не делать: они вредные и дорогие

Какие процедуры вредные и дорогие для кожи

Первой в списке опасных процедур Анна выделяет Механическую чистку и подробно объясняет, почему лучше ее не делать.

"Механическая чистка лица - очень травматическая процедура. Если производить чистку очень часто и не по назначению, можно получить расширение пор, еще большие высыпания и пятна постакнет", - объясняет косметолог.

Также по словам Анны, плазмапен или холодная плазма обещает пациентам улучшение состояния кожи за счет микроожогов, выполненного специальным коагулятором. Но в конечном итоге, пациент может получить ожоги, пигментацию и никакого эффекта от этого метода.

"Инъекционная карбокситерапия - метод подкожного введения углекислого газа с помощью специализированных устройств. Очень опасная для здоровья процедура, которая может вызвать серьезные последствия в виде инфекций кожи, эмболии сосудов. Вред организму превышает пользу", - такую процедуру также выделяет наш эксперт.

Какие процедуры опасны и дороги для лица (фото: Freepik)

Далее в списке вредных и дорогостоящих процедур коррекция формы носа с помощью филера на основе гиалуроновой кислоты. Процедура, которая уже не столь популярна, как прежде.

По словам Анны, она может вызвать очень угрожающие состояния здоровья, как ишемия, некроз тканей и слепота, если выполнена неправильно и не тем специалистом. Для коррекции формы носа лучше обратиться к пластическому хирургу.

Увеличение губ препаратами на основе биополимерного геля также включено в этот список.

"Препараты очень низкой стоимости используют в своем составе полимерный гель, который был очень популярен для введения в ткани лет 10 назад. Сейчас эти пациенты вырезают такой гель у пластических хирургов, потому что растворить его в условиях косметологической клиники невозможно", - отмечает косметолог.

Анна советует очень внимательно и осторожно выбирать специалиста, с которым вы работаете и проверять, какой препарат вы позволяете вводить себе в лицо.