Ці 5 книг прочитали усі успішні бізнесмени. Тепер прочитай і ти

Перед вами - добірка книг про брендинг в україномовному перекладі від провідних світових експертів. Книжки стануть у нагоді не тільки маркетологам, бренд-менеджерам та керівникам бізнесу, а й усім, хто просто цікавиться темою та ще тільки мріє створювати ефективні та запам’ятовуючі бренди.

У добірці Styler ви також знайдете секрети успіху найпопулярніших брендів та дослідження про те, як провідні бренди впливають на наш вибір.

Брендинг за 60 хвилин, Ідріс Муті

Брендинг за 60 хвилин

Будь-який успішний бізнес, великий чи маленький, глобальний чи локальний, мусить мати стратегію. Автор Ідріс Муті розкриває новий погляд на її впровадження. Ця книга — нове керівництво у створенні та підтримці автентичних, стійких та успішних брендів. Автор розповість як залучати активних споживачів на більш глибокому емоційному рівні, як найефективніше взаємодіяти з конкурентами і партнерами та як стати світовим брендом. Визначити провідну ідею, найцінніші можливості своїх товарів та послуг, розвиватися і створювати нові торговельні марки та ринки.Відповіді на усі ці запитання — у книжці професора Ідріса Муті, маркетолога, бізнес-стратега, розробника бізнес-інновацій, всесвітньо відомого лектора і спікера.

Хітмейкери. Наука популярності та змагання за увагу, Дерек Томпсон

Хітмейкери. Наука популярності та змагання за увагу

Книжка про найбажаніший і найдефіцитніший ресурс XXI століття — людську увагу.

Дерек Томпсон розповідає про те, яким чином одні речі стають популярними, а про інших, які нічим не гірше, суспільство забуває. Автор досліджує найпопулярніші феномени нашої епохи — від рок-хітів до Доналда Трампа, від французьких імпресіоністів до голлівудських блокбастерів, від Adele до "Гри престолів". Книга допоможе зрозуміти механізми, завдяки яким ті, а не інші бізнеси, політики, кінофільми та поп-зірки, здобувають любов мільйонів. "Хітмейкери" стала переможцем серед науково-популярної літератури за версією всеукраїнського рейтингу "Книжка року".

Міфи про брендинг, Енді Мілліган, Саймон Бейлі

Міфи про брендинг

"Брендинг — це не ракетобудування, це набагато складніше" запевняють автори книжки Енді Мілліган та Саймоном Бейлі. Вони — відомі американські експерти з брендингу. які розвіють міфи про те, що брендинг — лише про логотип та рекламу. Автори книжки, як ніхто інший, знають у чому цінність бренду, де криється його успіх і як вдало підібрати йому назву. Енді Мілліган та Саймон Бейлі розказують як реклама і бренди впливають на нашу споживчу поведінку та на поведінку в колективі. Ви дізнаєтеся у чому особливість Coca-Cola, чому нам так подобається IKEA та як Бекхему вдалося створити свій власний бренд. Поняття з цієї книги будуть зрозумілими не лише спеціалістам із маркетингу, а й пересічним читачем, яким більшість понять та прикладів будуть знайомі.

Як зростають бренди. Чого не знають маркетологи, Байрон Шарп

Як зростають бренди. Чого не знають маркетологи

Ця книга — справжня біблія для успіху кожного маркетолога. Байрон Шарп, експерт та директор Інституту маркетингу Університету Південної Австралії, описує дослідження, яке стосується реальної ефективності та зростання брендів у сучасному світі. Представлені рішення у книзі визнані різними людьми за різних умов, часу та країн. Маркетологи часто не можуть пояснити, чому одні рекламні кампанії — успішні, а інші — провальні. У книзі Байрон Шарп стверджує, що багато шаблонів споживацької поведінки можна передбачити. Саме ці прогнози допоможуть побудувати грамотну, контрольовану й результативну маркетингову стратегію, яка призведе до збільшення продажів і зростання бізнесу.

Ідентичність бренду. Базові рекомендації щодо створення фірмового стилю, Аліна Вілер

Ідентичність бренду. Базові рекомендації щодо створення фірмового стилю

У книзі Аліни Вілер є універсальний алгоритмом створення нового або ревіталізації існуючого бренду. Авторка розповідає, як зміцнити впізнаваність бренду, посилити його диференціацію на ринку та створити яскравий фірмовий стиль. У книзі містяться практичні рекомендації щодо виконання первинного аналізу, створення бренд-стратегії та стандартів бренду, розробки дизайну і запуску нового чи оновленого бренду. Ви дізнаєтеся про ключові принципи брендингу та основні етапи створення бренду, які доповнюють практичні кейси та ілюстрації.

Звичайно, брендинг — захоплюючий і водночас складний процес, що охоплює безліч різних областей. Проте, у цьому списку є все те, що вам потрібно знати для створення сильних брендів: від стратегії до дизайну та маркетингу.

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