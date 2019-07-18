5 книжок, які ви прочитаєте за одну ніч

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Кращі книги, які ви прочитаєте за одну ніч, і які не лишать вас байдужими, - в підбірці Styler

Мабуть, у світі немає жодної людини, яка б не любила літні ночі. Легка вечірня прохолода, запах квітів та довгі-довгі вечірні прогулянки. Тільки влітку можна дозволити собі посиденьки із друзями до самого світанку, ночівлю в наметі на березі моря або читання захопливої книжки в гамаку під зоряним небом. Якщо із вами неодноразово ставалось останнє, то рекомендуємо обрати книжку саме для таких нагод. Легкі, захопливі і, що найголовніше, читаються за одну ніч.

Татуювальник Аушвіцу

Гізер Морріс

"Татуювальник Аушвіцу" від видавництва #книголав

Дуже зворушлива, ніжна та водночас складна історія кохання, яка заснована на реальних подіях. Буквально із перших сторінок книжка захоплює та не лишає читача байдужим. Якщо розпочати читати ввечері, то ви точно не зможете відірватись до самого ранку. У книжці трішки більше ніж 200 сторінок, але в рази більше переживань та емоцій.

Наші душі вночі

Кент Гаруф

"Наші душі вночі" від видавництва #книголав

Найчуттєвіший роман про кохання, яке не має віку, про нестерпність самотності та нерозтрачену ніжність. Майже 150 сторінок чистих та чарівних почуттів. Головна героїня, яка залишилась вдовою, робить несподівану пропозицію сусідові - ночувати разом, аби було з ким поговорити.

Казки на ніч для дівчат-бунтарок (2 частини)

Франческа Кавалло, Елена Фавіллі

"Казки на ніч для дівчат-бунтарок" від видавництва #книголав

Одразу два сенсаційних бестселера: перша та друга частина. Книжка надихає людей по усьому світу мріяти сміливіше, цілитися вище і боротися завзятіше. У книжці пліч-о-пліч сусідять вражаючі жінки, чиї історії залишають у читачів захопливе відчуття необмежених можливостей. Кожна частина має 100 історій про видатних жінок із усього світу. Починаючи читати першу - дуже складно зупинитись, аж поки не дійдете до останньої.

Як мій капосний брат зруйнував казку "Попелюшка"

Джеррі Магоні

"Як мій капосний брат зруйнував казку "Попелюшка"" від видавництва #книголав

Не секрет, що дорослим рекомендовано читати дитячі книжки, адже вони розвивають фантазію і відправляють читача у світ безтурботний мрій. Пропри те, що це історія для дітей, та для дорослих вона також стане хорошим чтивом. За сюжетом герої відправляються у популярну казку "Попелюшка"...

Брітт-Марі була тут

Фредерік Бакман

"Брітт-Марі була тут" від видавництва #книголав

У книжці 350 сторінок, але як і будь-який роман Фредеріка Бакмана, ця історія читається на одному подиху. І взагалі, в середньому доросла людина читає близько 50 сторінок за годину, тому як раз із історією про Брітт-Марі можна буде зустріти світанок.

Вже скоро ми перетнемо літній екватор, ночі поступово ставатимуть довшими, тому встигніть зробити усе заплановане, аби історії літа 2019 гріли вас взимку.