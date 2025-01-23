5 канатных дорог, с которых открываются лучшие пейзажи мира

Канатная дорога Телеферико-де-Мерида, Венесуэла

Телеферико-де-Мерида является самой длинной канатной дорогой в мире, ее протяженность превышает 12,5 км. Она состоит из четырех секций и ведет на вершину горы Эспехо, которая расположена на высоте 4 765 метров над уровнем моря. Путешествие занимает около двух часов, во время которых открываются захватывающие панорамы города Мерида и окружающих гор.

Канатная дорога была построена в 1960-х годах и является важным туристическим объектом Венесуэлы. Она позволяет посетителям наслаждаться красотой Андских гор и местной флорой и фауной. Телеферико-де-Мерида также является важным транспортным средством для местных жителей, которые используют его для доступа к отдаленным районам.

Телеферико-де-Мерида (фото: tsikaviy-svit.com)

Канатная дорога Тяньмэнь Шан, Китай

Канатная дорога Тяньмэнь Шан, расположенная в Китае, является одной из самых длинных в мире, ее протяженность составляет 7,455 метров. Она соединяет город Чжанцзяцзе с вершиной горы Тяньмэнь, известной своими впечатляющими скальными образованиями и природными арками. Во время поездки пассажиры могут наслаждаться панорамными видами на горные пейзажи и густые леса.

Канатная дорога была открыта в 2006 году и стала популярной туристической достопримечательностью. Она также является частью национального парка Тяньмэнь, который славится своими природными красотами и уникальными геологическими формациями. Канатная дорога позволяет посетителям быстро и удобно добраться до вершины горы, где расположены многочисленные туристические маршруты и смотровые площадки.

Канатная дорога Тяньмэнь Шан (фото: tsikaviy-svit.com)

Канатная дорога "Крылья Татева", Армения

Канатная дорога "Крылья Татева" в Армении является одной из самых длинных в мире, ее протяженность составляет почти 6 км. Она соединяет село Гндеванк с Татевским монастырем, расположенным на вершине скалы. Во время поездки пассажиры могут наслаждаться видами на каньон реки Воротан и окружающие горные пейзажи.

Она была открыта в 2010 году и стала важным туристическим объектом Армении. Он позволяет посетителям быстро и удобно добраться до Татевского монастыря, который является одной из главных архитектурных достопримечательностей страны. Канатная дорога также способствует развитию туризма в регионе и улучшению доступа к отдаленным районам.

Канатная дорога "Крылья Татева" (фото: Википедия)

Канатная дорога Complexo do Alemano, Бразилия

Complexo do Alemão - одна из самых длинных канатных дорог в мире. Ее общая длина достигает примерно 3,5 километров. Эта канатная дорога является одной из самых новых в мире, поскольку ее построили всего семь лет назад. Строительство длилось два года. Complexo do Alemão может перевозить до трех тысяч пассажиров в час.

Еще одна интересная особенность этой канатки - это самая низкая стоимость проезда в мире. На маршруте работает более 150 вагончиков (фуникулеров), каждый из которых вмещает до 10 человек. Они постоянно курсируют между станциями, обеспечивая удобное передвижение для пассажиров.

Канатная дорога Complexo do Alemano (фото: tsikaviy-svit.com)

Канатная дорога Масада, Израиль

Канатная дорога Масада в Израиле позволяет насладиться видом на крепость Масада на вершине горы. Высота дороги - 257 метров в нижней ее части, и 290 метров - в верхней. Канатная дорога была построена в 1971 году, а ее реконструкцию завершили в 1998 году.

Она является важным туристическим объектом Израиля и позволяет посетителям быстро и удобно добраться до крепости, которая является одной из главных архитектурных достопримечательностей страны. Канатная дорога также предлагает захватывающие виды на окружающие пустынные пейзажи и Мертвое море.

Канатная дорога Масада (фото: tsikaviy-svit.com)