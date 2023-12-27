6 гаджетов, без которых люди не могли жить, а теперь забыли

Наука и технологии не стоят на месте и развиваются очень быстро. Именно поэтому о некоторых гаджетах, безумно популярных ранее, сегодня люди практически забыли.

При подготовке материала были использованы следующие источники: HowToGeek, DAWN, Wikipedia.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о некоторых гаджетах, без которых люди не могли жить, а теперь забыли.

Пейджер

Пейджер - небольшое устройство односторонней связи, отображающее на дисплее короткие сообщения.

Первый в мире пейджер выпустила компания Motorola в 1956 году. После этого пейджерами стали активно пользоваться работники больниц и менеджеры.

Впоследствии пейджеры могли приобрести себе все, кто стремился быть всегда на связи.

В Украине пейджеры начали приобретать популярность в 90-х годах. Однако уже в начале 2000-х пейджеры практически исчезли из употребления в результате распространения мобильных телефонов и снижения стоимости услуг мобильной связи и SMS.

Когда-то пейджеры были "модными" (фото: Wikipedia)

Дискета

Дискета (гибкий диск, флоппи-диск) - портативный носитель информации, который использовался для многократной записи и хранения данных.

По сути, это был гибкий магнитный диск (укрытый ферромагнитным слоем), скрытый в специальном защитном пластиковом корпусе.

Идея создать подобное устройство возникло в лаборатории IBM в 1967 году. В 1971 году она была воплощена в жизнь - IBM презентовала первую дискету диаметром 8 дюймов (200 мм).

Впоследствии они были запущены в массовое производство. Дискеты могли хранить информацию в объеме от 128 Кб до 5,2 Мб и открывались на специальных дисководах гибких дисков (флоппи-дисководах).

Они были популярны до конца 90-х годов, но впоследствии уступили место более емким CD-дискам и удобным флеш-накопителям.

В свое время это был настоящий технологический прорыв (фото: Wikipedia)

Аудиокассета

Аудиокассета (компакт-кассета, кассета) - портативный носитель данных на магнитной ленте, служивший в основном для записи и воспроизведения звука (музыки).

Впервые пользователи услышали о кассетах в 1963 году от компании Philips. Впоследствии, благодаря относительно небольшой стоимости, они стали самым популярным аудионосителем в большинстве стран мира.

Запись звука осуществлялась на магнитную ленту кассеты, которая была разделена на две (моно) или четыре (стерео) звуковые дорожки (в целом же у кассеты было две стороны).

Кассеты различали в основном по длине магнитной ленты и вместимости.

В начале 2000-х годов аудиокассеты начали терять популярность и впоследствии были совсем вытеснены с рынка компакт-дисками и мини-дисками.

Кассеты можно было "перематывать" обычным карандашом (фото: Wikipedia)

Тамагочи

Тамагочи - виртуальный домашний питомец или "электронный друг", за которым нужно постоянно ухаживать (кормить, играть, следить за здоровьем, убирать и т.п.).

Идея создания подобного устройства принадлежала игрушечному гиганту - компании Bandai. Появились первые тамагочи в 1996 году.

Сначала это была игра для портативной консоли Game Boy от Nintendo, однако позже был налажен выпуск дешевых в производстве отдельных модулей, ставших самодостаточной игрой.

Они стали очень популярны среди детей и подростков, ведь смысл игры заключался в интерактивном наблюдении за жизнью питомца - от вылупления из яйца до смерти.

В первых версиях гаджетов можно было ухаживать только за одним питомцем, однако уже вскоре пользователи получили возможность играть с цыпленком, кошкой, собакой, медвежонком, поросенком и т.д.

"Смерть" таких друзей некоторые из детей переживали крайне тяжело (фото: Wikipedia)

Dial-up модем

Dial-up модем (коммутируемый модем) - устройство, позволяющее пользователям подключиться к интернету.

Раньше доступ к интернету пользователи получали через коммутируемую линию связи, которая работала только при соединении устройства-передатчика и устройства-приемника.

Войти в сеть можно с помощью компьютера, телефонной линии и специального Dial-up модема. Услуги предоставляли отдельные провайдеры.

С течением времени широкополосный доступ в интернет по технологии DSL заменил доступ через обычный "телефонный" модем в большинстве стран мира.

Dial-up модем уступил место современным устройствам (фото: Wikipedia)

CD-проигрыватель

CD-проигрыватель (CD-плеер) - устройство, способное воспроизводить цифровые оптические диски формата CD.

Когда CD-диски стали популярны во всем мире, для их воспроизведения были созданы стационарные и карманные проигрыватели.

Они питались от батареек и стали мечтой каждого меломана.

Впоследствии, на фоне развития новых технологий, CD-диски начали исчезать из употребления, а CD-плееры практически ушли в прошлое.

Карманный CD-проигрыватель был мечтой для многих (фото: Wikipedia)