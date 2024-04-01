5 фруктов, которые ни в коем случае нельзя есть на ночь

Бананы

Их следует избегать на ночь из-за того, что они долго перевариваются. Организму требуется много времени, чтобы переварить этот фрукт должным образом, что может вызвать дискомфорт во время сна.

Кроме того, исследования показали, что употребление бананов может повысить температуру тела, что затрудняет засыпание.

Не желательно их употреблять и на голодный желудок, поскольку так можно вызвать раздражение кишечника.

Банан - это пребиотический продукт, который обеспечивает организм клетчаткой и стойким крахмалом для производства бутирата - масляной кислоты - питательного вещества, которое производят бактерии кишечника.

Апельсины

Апельсины известны своим высоким содержанием витамина С, но их употребление перед сном может быть проблематичным из-за их кислотности.

Фрукт может привести к изжоге, повышенной кислотности или кислотному рефлюксу, особенно в положении лежа, что может нарушить ваш сон и вызвать дискомфорт.

Антиоксиданты в апельсинах оказывают положительное воздействие на кожу, замедляя ее старение, ведь она получает дополнительную защиту от свободных радикалов.

Если вы любите ужинать фруктами, обязательно посмотрите свой рацион и не откладывайте употребление апельсинов на позднее время.

Арбуз

Употребление арбуза на ночь может привести к чрезмерной гидратации. Благодаря высокому содержанию воды, он может увеличить частоту посещений туалета, препятствуя непрерывному сну.

Кроме того, поскольку после заката пищеварительная способность снижается, переваривание арбуза может быть сложной задачей и потребовать больше энергии.

Если арбуза переесть, можно заработать расстройство кишечника, боли в животе, метеоризм, а если ягоду неправильно хранить (без холодильника), то можно еще и получить отравление.

Для здорового человека безопасная порция арбуза в день - это 500 г, для детей - от 80 до 150 г. При чем эту порцию нельзя съедать за один присед.

Гуава

Гуава богата клетчаткой и имеет многочисленные преимущества для здоровья, но есть ее перед сном не рекомендуется. Из-за высокого содержания клетчатки может возникнуть газообразование и вздутие живота.

В результате это может даже привести к спазмам в желудке, если не дать организму достаточно времени для переработки.

Виноград

Виноград представляет собой высококалорийный фрукт. Он влечет за собой брожение в кишечнике, тем самым ухудшая самочувствие человека.

Он богат витаминами, аминокислотами, микроэлементами, клетчаткой, пектинами, ферментами, эфирными маслами.

Также виноград насыщает организм витаминами группы B, что улучшает функции кроветворения и нормализует уровень гемоглобина.