Ці 5 фраз видають людину, яка сильно відстала від сучасного світу: типові ретрогради

Головна мета дівчини - вийти заміж швидше

Ця фраза з серії "народити дитину до 30" або в "твоєму віці це вже непристойно". Чомусь ретрогради впевнені, що всі жінки мріють отримати статус дружини й чим швидше, тим краще. Ну, а потім, звичайно ж - ростити дітей, варити борщ і сидіти вдома.

Насправді більшість жінок мріє не про заміжжя, а їсти багато і не товстіти (жарт).

Для сучасних дівчат заміжжя і шлюб - не самоціль, а всього лише спосіб знайти своє щастя. І вони прекрасно розуміють, що потрібно вчитися, працювати, будувати кар'єру і не зациклюватися тільки на сім'ї та побуті.

Жінки, так само як і чоловіки, можуть бути добувачками в сім'ї, захисницями країни й в сучасному світі все більше жінок розуміє, що до народження дітей потрібно підготувати грунт і встати на ноги. А це - здобути освіту і побудувати кар'єру. Тому зараз дами ставлять штамп в паспорті років на 10 пізніше своїх мам і бабусь.

Пристойні люди не роблять тату і не носять пірсинг

Як аргумент зазвичай звучить, що з пірсингом і тату не візьмуть на пристойну роботу, заміж, наколки роблять тільки ув'язнені й додаткові дірки роблять дівчата непристойної поведінки. З тієї ж опери - "з таким кольором волосся нічого добитися не можна" і так далі. Список подібних висловлювань нескінченний і всі вони зводяться до того, що бездоганний зовнішній вигляд повинен стати запорукою успіху.

У сучасному світі тату є у захисників країни, у директорів великих і шанованих компаній, наявність пірсингу абсолютно не відображається на кваліфікації та обсязі знань. І навіть бородаті дядьки-байкери з наколками мають наукові ступені та викладають в університетах.

А вже майстри тату-салонів можуть надати шикарні портфоліо своїх робіт, де серед клієнтів є музиканти, художники, спортсмени, лікарі, кандидати наук та інші, шановані та успішні людей.

Не можна вірити інформації в Інтернеті

Інтернет тепер став міцною частиною нашого життя, і ми з кожним роком все більше інтегруємо в хмарні системи. Зараз у нас там є документи, вся необхідна інформація і звичайно ж - новини.

Потрібно визнати, що не весь контент корисний і правдивий, бо багато сайтів і портали створюють так званий шок-контент, який приваблює та обманює. Там проводять сумнівні розіграші, трапляються шахраї та використовують тексти для маніпуляцій і пропаганди.

Однак у всіх державних інституцій тепер є власні сайти, сторінки в соціальних мережах. І це часто допомагає вирішити безліч завдань за пару хвилин, минаючи кілометрові черги та очікування.

Щастя в грошах

Або в їх кількості. Але і це твердження часто видає ретроградів. Заперечувати важливість фінансового успіху було б складно, оскільки гроші допомагають вирішити безліч проблем і відкривають двері. І навіть банально - гроші допомагають існувати, їсти та одягатися.

Між поняттям багатство і щастя простежуються взаємозв'язки, але поставити знак рівності між ними не можна. Учасники одного волонтерського руху провели цікавий експеримент.

Молоді хлопці на велосипедах повинні були подолати дистанцію 57 км. По дорозі вони повинні були знайти чек-пойнти, які б обмінювалися на гроші. Чим ближче був фініш - тим більше грошей було в учасників. Але ось радості від них у них не було, бо витратити свої гроші вони не могли - магазини були або закриті, або в них не було їжі та води.

Так що не завжди гроші приносять щастя. І це можуть підтвердити ті, хто самотньо сумує у своїх крутих заміських будинках.

Краще життя - за кордоном

Цей вислів тягнеться ще з часів Радянського Союзу, коли люди знали про життя за кордоном тільки з розповідей. Здавалося, що там вау і круто, і можна досягти небувалих висот, отримати визнання і заробити багато грошей.

Але по факту, домагатися всього своєю працею потрібно в будь-якій країні. Сувора реальність в тому, що для досягнення успіху недостатньо просто приїхати в красиву країну.

Потрібно вчитися, самовдосконалюватися, а ще й вивчати мову, культуру і правила тієї країни, яка вас прийняла. У своїй професії потрібно бути відмінним професіоналом. І якщо всього цього немає - то шанси досягти успіху мінімальні.

А люди, які не звикли лінуватися, можуть досягти успіху й у власній країні. І без додаткових витрат на вивчення мови, законів і правил іншої країни.